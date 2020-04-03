Коронавирус

Матч ТВМатч ТВУЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно

Национальным ассоциациям настоятельно рекомендовано дождаться завершения пандемии коронавируса для возможности возобновления сезона.
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УЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно

Матч ТВвчера в 18:23

СМИ: УЕФА не допустит к еврокубкам клубы, которые не доиграют чемпионат

Soccer.ruвчера в 18:35

СМИ: УЕФА призвал федерации не отменять сезон из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 18:30

СМИ: УЕФА рекомендовал не завершать сезон и надеется возобновить его в июле

Советский спортвчера в 18:49

УЕФА настоятельно рекомендует не завершать чемпионаты досрочно и надеется на возвращение футбола в июле

Sport24.ruвчера в 18:12

УЕФА надеется перезапустить лиги Европы в июле и не хочет отменять сезон

Sports.ruвчера в 17:49

Намек от УЕФА: не доиграете чемпионат — не попадете в еврокубки

Спорт-Экспрессвчера в 17:40
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:53, Ашберн
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Xiaomi представила автомобильный проекционный дисплей с голосовым управлением

iXBT.com 00:25
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на машины Lada в апреле

CarsWeek.ru вчера в 03:52
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США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости 01 апреля в 20:13
Космос

Орбиту МКС скорректируют на 900 метров

Двигатели грузового корабля «Прогресс-13» помогут скорректировать орбиту Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда вчера в 04:02
Общество

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

Строительная и сельскохозяйственная отрасли относятся к тем сферам, которые хорошо себя чувствуют в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:02
Энергетика

Нефть Brent подешевела после рекордного роста днем ранее

Стоимость нефти марки Brent снижается в ходе пятничных торгов после рекордного роста, зафиксированного накануне днем, 2 апреля.
Экономика сегодня 02:47
Политика

Глава республики Коми ушел в отставку

2 апреля глава Республики Коми Сергей Гапликов ушел в отставку.
МонаВиста вчера в 11:20
Политика

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь

REGNUM 02:08
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Происшествия

На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус

Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
REGNUM вчера в 05:35
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 01 апреля в 15:37
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва вчера в 12:33
Единоборства

Хабиб высказался об идее попросить Путина помочь вылететь в США

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предложении позвонить президенту России Владимиру Путину с просьбой покинуть страну, чтобы принять участие в поединке против американца Тони Фергюсона.
Газета.Ru 02:20
Происшествия

В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус

У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Российская газета вчера в 14:01
Футбол

Футболисты «Баварии» откажутся от 20% зарплаты на время карантина

Футболисты, тренерский штаб и остальные сотрудники «Баварии» намерены отказаться от 20% зарплаты на время карантина, связанного с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба ФК со ссылкой на члена правления и легендарного вратаря команды Оливера Кана.
ProstoProSport 01:48
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости вчера в 19:28
Футбол

Криштиану Роналду станет первым футболистом-миллиардером

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов.
Вести.Ru вчера в 16:10
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Коммерсантъ вчера в 21:25
Авто

Tesla в первом квартале года продала более 88 тыс. электромобилей

ТАСС вчера в 18:26
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
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