Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruУЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно

УЕФА все еще рассчитывает доиграть сезоны, которые были прерваны из-за пандемии коронавирусной инфекции. По данным источника, организация отправила 55 ассоциациям-членам УЕФА, а также клубам и лигам письмо, в котором настоятельно рекомендовала не завершать досрочно сезон.
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