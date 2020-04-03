Коронавирус
Vprognoze.ruУЕФА настоятельно рекомендовал не завершать чемпионаты досрочно
УЕФА все еще рассчитывает доиграть сезоны, которые были прерваны из-за пандемии коронавирусной инфекции. По данным источника, организация отправила 55 ассоциациям-членам УЕФА, а также клубам и лигам письмо, в котором настоятельно рекомендовала не завершать досрочно сезон.
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СМИ: УЕФА рекомендовал не завершать сезон и надеется возобновить его в июле
Советский спортвчера в 18:49
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