Коронавирус
ProstoProSportУЕФА назвал крайние даты завершения национальных чемпионатов
УЕФА сообщил о крайней дате завершения текущего сезона в национальных чемпионатах. Речь идет о 3 августа, информирует Sport Mediaset. При этом европейские ассоциации обязаны до 27 мая предоставить планы по завершению прерванного сезона.
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Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform 11:42
Общество
Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября
Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки.
REGNUM вчера в 05:31
Религия
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
ОГТРК Ямал-Регион 11:19
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
Общество
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb вчера в 00:36
Музыка
The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню
Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Шоу-бизнес
Жорин пообещал доказать, что Федосеева-Шукшина добровольно подарила квартиру Алибасову
Жорин заверил, что в ближайшее время сторона Алибасова докажет, что слова Федосеевой-Шукшиной не соответствуют действительности — она, безусловно, отдавала отчет всем своим действиям и осознавала то, что происходит.
ФАН 06:28
Футбол
Месси больше хочет видеть в «Барселоне» Неймара, чем Мартинеса
Спорт-Экспресс 19:04
Наука
Ученые рассказали, в чем привлекательность антигероев
В статье, опубликованной в журнале Psychological Science, рассказывается, что ученые посредством исследования серии анонимных опросов выяснили, в чем же на самом деле привлекательность антигероев для зрителей и читателей.
Mockva.ru 20:27
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Происшествия
В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса
В течение двух лет преступники вывезли с территории Приморья в Китай по поддельным документам десятки тысяч кубометров ценных пород древесины.
Pravda.Ru 10:12
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сообщения о заражении коронавирусом
Rambler News Service 10:25
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Армия и оружие
Трамп отдал приказ в случае проблем уничтожать иранские катера
Ранее, по сообщению Reuters, 11 судов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе опасно приблизилось к кораблям ВМС США.
МонаВиста вчера в 10:12
Общество
Митрополит Тихон опроверг информацию СМИ о том, что у него коронавирус
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у митрополита Тихона обнаружили коронавирус средней тяжести, обсуждается вопрос о перевозке владыки в Санкт-Петербург.
ТАСС 16:43
Происшествия
Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов
Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM 09:39
Армия и оружие
Раскрыты средства для борьбы с коронавирусом армии РФ
Для борьбы с пандемией коронавируса в Вооруженных силах России применяют инновационную технику.
Вечерний курьер 12:00
Общество
Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Нерабочие дни не считать выходными Верховный суд дал исчерпывающие разъяснения по части соблюдения процессуальных и исковых сроков и это в целом положительный момент, отмечает Яков Гаджиев из юридической компании «Юков и партнеры»: суд четко сказал, что в период с 30 марта по 30 апреля течение всех сроков – за исключением особых категорий дел – приостанавливается.
Ведомости 21 апреля в 12:57
Авто
Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail
Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
Pnzdrive 02:21
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
Гаджеты
AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K
Согласно результатам одноядерного тестирования производительности новый процессор Ryzen 3 3300X от AMD отстает от Intel Kaby Lake 7-го поколения всего на 0,5%. Поскольку производительность одного ядра не всегда является одинаковой для разных процессоров, еще неизвестно, насколько хорошо Ryzen 3 3300X работает при работе всех четырех ядер.
МИТ 15:25
Шоу-бизнес
Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника
Evo-rus.com 08:58
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21