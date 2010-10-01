Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportУЕФА назвал крайние даты завершения национальных чемпионатов

УЕФА сообщил о крайней дате завершения текущего сезона в национальных чемпионатах. Речь идет о 3 августа, информирует Sport Mediaset. При этом европейские ассоциации обязаны до 27 мая предоставить планы по завершению прерванного сезона.
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Как будем доигрывать футбольный сезон? Плей-офф? Или разобьем чемпионаты на мелкие группы? Давайте решать!

Sports.ru15:13

Чемпионат России может вернуться в середине июня. Реально доиграть в четырех городах, но без зрителей

Матч ТВ14:03

УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов

Sport.ru08:44

УЕФА назвал крайние сроки завершения национальных чемпионатов

Soccer.ru08:06

УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов

Чемпионат07:53

Европейские лиги должны быть доиграны до 3 августа

ODDS.ru08:05

В УЕФА готовы рассмотреть альтернативные варианты завершения сезона в виде плей-офф или мини-турниров

Спорт-Экспресс08:01
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:12, Ашберн
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform 11:42
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Общество

Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября

Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки.
REGNUM вчера в 05:31
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Религия

У мусульман начинается священный месяц Рамадан

ОГТРК Ямал-Регион 11:19
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Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
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Общество

В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb вчера в 00:36
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Музыка

The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню

Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
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Общество

«Союзмультфильм» намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Интерфакс 15:16
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
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Шоу-бизнес

Жорин пообещал доказать, что Федосеева-Шукшина добровольно подарила квартиру Алибасову

Жорин заверил, что в ближайшее время сторона Алибасова докажет, что слова Федосеевой-Шукшиной не соответствуют действительности — она, безусловно, отдавала отчет всем своим действиям и осознавала то, что происходит.
ФАН 06:28
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Футбол

Месси больше хочет видеть в «Барселоне» Неймара, чем Мартинеса

Спорт-Экспресс 19:04
Наука

Ученые рассказали, в чем привлекательность антигероев

В статье, опубликованной в журнале Psychological Science, рассказывается, что ученые посредством исследования серии анонимных опросов выяснили, в чем же на самом деле привлекательность антигероев для зрителей и читателей.
Mockva.ru 20:27
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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Происшествия

В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса

В течение двух лет преступники вывезли с территории Приморья в Китай по поддельным документам десятки тысяч кубометров ценных пород древесины.
Pravda.Ru 10:12
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Шоу-бизнес

Водитель Бабкиной опроверг сообщения о заражении коронавирусом

Rambler News Service 10:25
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Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
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Армия и оружие

Трамп отдал приказ в случае проблем уничтожать иранские катера

Ранее, по сообщению Reuters, 11 судов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе опасно приблизилось к кораблям ВМС США.
МонаВиста вчера в 10:12
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Общество

Митрополит Тихон опроверг информацию СМИ о том, что у него коронавирус

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у митрополита Тихона обнаружили коронавирус средней тяжести, обсуждается вопрос о перевозке владыки в Санкт-Петербург.
ТАСС 16:43
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Происшествия

Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов

Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM 09:39
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак

Слово и Дело 11:09
Армия и оружие

Раскрыты средства для борьбы с коронавирусом армии РФ

Для борьбы с пандемией коронавируса в Вооруженных силах России применяют инновационную технику.
Вечерний курьер 12:00
2
Общество

Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса

Нерабочие дни не считать выходными Верховный суд дал исчерпывающие разъяснения по части соблюдения процессуальных и исковых сроков и это в целом положительный момент, отмечает Яков Гаджиев из юридической компании «Юков и партнеры»: суд четко сказал, что в период с 30 марта по 30 апреля течение всех сроков – за исключением особых категорий дел – приостанавливается.
Ведомости 21 апреля в 12:57
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Авто

Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail

Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
Pnzdrive 02:21
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
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Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Коммерсантъ 07:17
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Гаджеты

AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K

Согласно результатам одноядерного тестирования производительности новый процессор Ryzen 3 3300X от AMD отстает от Intel Kaby Lake 7-го поколения всего на 0,5%. Поскольку производительность одного ядра не всегда является одинаковой для разных процессоров, еще неизвестно, насколько хорошо Ryzen 3 3300X работает при работе всех четырех ядер.
МИТ 15:25
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Шоу-бизнес

Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника

Evo-rus.com 08:58
Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
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