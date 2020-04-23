Коронавирус

Радио МаякРадио МаякУЕФА назвал два варианта доигровки чемпионатов

Национальные чемпионаты большинства стран Европы приостановлены из-за коронавируса, не проводятся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, отменены матчи сборных. В УЕФА сегодня заявили, что страны сами определят участников еврокубков, если внутренние турниры не доиграны.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Попадание в еврокубки , как выбор общественности? Это худшее из зол

Bobsoccerвчера в 04:50

Сценарии продолжения футбола в России. Что важно знать о директиве УЕФА

РБКвчера в 00:00

УЕФА не пустит клубы в ЛЧ и ЛЕ, если лиги не доиграют без уважительной причины или команды в еврокубки отберут несправедливо

Sports.ru23 апреля в 10:15

УЕФА назвал три условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки

Чемпионат23 апреля в 11:13

УЕФА: «Идеальный сценарий — доиграть все внутренние турниры»

Sport24.ru23 апреля в 10:19

«Бавария» с Оливером Каном и «Зенит» с Кубком УЕФА. Продолжаем сериал о сильнейших командах-династиях в футболе

Матч ТВ23 апреля в 13:12

УЕФА: чемпионаты доиграть, в еврокубки — по спортивному принципу. «Спартаку» нужен Кубок России

Спорт-Экспресс23 апреля в 11:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Происшествия

В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса

В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:01
59
Космос

Ракета Победы с кораблем «Прогресс МС-14» стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а", прозванная ракетой Победы, с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-14" стартовала в субботу с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур.
ТАСС вчера в 21:54
22
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 07:39
91
Футбол

Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона

Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.
Российская газета вчера в 14:04
Политика

В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси отзовет своего посла на Украине.
Известия вчера в 16:24
18
Общество

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
202
Происшествия

В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус

Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 12:58
6
Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
86
Общество

Власти Алтая ввели карантин в Змеиногорском районе

Ужесточится режим против того, который есть на сегодняшний день. Очень важный момент: мы запрещаем въезд и выезд из Змеиногорского района.
ИА Красная Весна вчера в 06:12
23
Экономика

Набиуллина объяснила, почему нельзя раздать деньги народу

Глава Банка России в очередной раз выступила против раздачи денег всем россиянам.
BFM.ru вчера в 12:18
1,6K
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,7K
Общество

В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами

В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
223
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
3,2K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия вчера в 15:37
96
Общество

В Омске отложили открытие парикмахерских

На прошедшем сегодня заседании оперативный штаб не принял положительного решения о снятии ограничения деятельности с парикмахерских и салонов красоты.
RuNews24.ru вчера в 14:14
82
Авто

В США пустят с молотка 240 редких автомобилей финансового мошенника

Аукционный дом RM Сотбис в октябре выставит на продажу 240 редких автомобилей из коллекции основателя и гендиректора компании Интерлогик Аутсорсинг в штате Индиана Наджиба Хана.
Ladaonline вчера в 04:32
Общество

«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание

РИА Новости вчера в 22:16
1
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,1K
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25
72
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
81
Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
6
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
197
Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
36
Общество

Застрявшие в Индии граждане России доставлены в Екатеринбург

REGNUM вчера в 23:28
16
Здоровье

Обнаружен новый симптом коронавируса на пальцах ног

Как сообщает ToDay News Ufa, признак выглядит следующим образом: это поражение пальцев ног, которые становятся пурпурного или синего цвета.
ToDay News Ufa вчера в 06:21
184
Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС вчера в 17:55
29
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
185
Общество

Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК вчера в 08:02
105
Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Lenta.ru вчера в 20:20
934
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37
3,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное