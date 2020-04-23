Национальные чемпионаты большинства стран Европы приостановлены из-за коронавируса, не проводятся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, отменены матчи сборных. В УЕФА сегодня заявили, что страны сами определят участников еврокубков, если внутренние турниры не доиграны.

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