Коронавирус
Радио МаякУЕФА назвал два варианта доигровки чемпионатов
Национальные чемпионаты большинства стран Европы приостановлены из-за коронавируса, не проводятся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, отменены матчи сборных. В УЕФА сегодня заявили, что страны сами определят участников еврокубков, если внутренние турниры не доиграны.
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УЕФА: чемпионаты доиграть, в еврокубки — по спортивному принципу. «Спартаку» нужен Кубок России
Спорт-Экспресс23 апреля в 11:10
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Общество
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РБК вчера в 15:25
Происшествия
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Общество
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ИА Красная Весна вчера в 06:12
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Глава Банка России в очередной раз выступила против раздачи денег всем россиянам.
BFM.ru вчера в 12:18
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Известия вчера в 18:17
Общество
В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами
В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
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Общество
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Известия вчера в 15:37
Общество
В Омске отложили открытие парикмахерских
На прошедшем сегодня заседании оперативный штаб не принял положительного решения о снятии ограничения деятельности с парикмахерских и салонов красоты.
RuNews24.ru вчера в 14:14
Авто
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Аукционный дом RM Сотбис в октябре выставит на продажу 240 редких автомобилей из коллекции основателя и гендиректора компании Интерлогик Аутсорсинг в штате Индиана Наджиба Хана.
Ladaonline вчера в 04:32
Общество
«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
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Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия вчера в 20:25
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
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Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
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Общество
Застрявшие в Индии граждане России доставлены в Екатеринбург
REGNUM вчера в 23:28
Здоровье
Обнаружен новый симптом коронавируса на пальцах ног
Как сообщает ToDay News Ufa, признак выглядит следующим образом: это поражение пальцев ног, которые становятся пурпурного или синего цвета.
ToDay News Ufa вчера в 06:21
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Общество
Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК вчера в 08:02
Происшествия
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Lenta.ru вчера в 20:20
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37