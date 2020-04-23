Коронавирус
MetaratingsУЕФА назвал условия, при которых чемпионаты могут завершить досрочно
23 августа состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были озвучены возможные причины досрочного завершения сезона национальных чемпионатов. Первой причиной является наличие официального запрета со стороны властей страны, запрещающего проведение спортивных соревнований.
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УЕФА: чемпионаты доиграть, в еврокубки — по спортивному принципу. «Спартаку» нужен Кубок России
Спорт-Экспрессвчера в 11:10
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Кино
«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы
В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания 02:41
Общество
Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 07:54
Здоровье
Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса
Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском 21:49
Политика
В США заявили о провале ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о провале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 22:20
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Происшествия
Ночью под Сковородино девушка умерла в аварии с участием экскаватора
На помощь пострадавшим выезжали спасатели Сковородино областного ПСО.
ИА Порт Амур 21:33
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 06:46
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у детей
Министерство здравоохранения России рекомендовало шесть препаратов для лечения коронавируса у детей.
Телеканал Санкт-Петербург 12:08
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 5,5%, сообщается на сайте регулятора.
Право.ру 07:20
Политика
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Общество
Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 07:05
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Космос
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 22:24
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 20:56
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Экономика
Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии
По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС 09:42
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Политика
Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына
Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters.
Известия 21:18
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 20:45
Происшествия
Из Индии и Таиланда в Кузбасс возвращается ещё 21 человек
В ночь с 24 на 25 апреля вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» почти с 200 россиянами прибыл в новосибирский аэропорт «Толмачёво» из индийского штата Гоа.
Сибдепо 14:47
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Алтае увеличилось на восемь
Число зараженных коронавирусом на Алтае увеличилось еще на восемь. Таким образом, всего в крае зарегистрировано 152 случая заражения.
Аргументы и Факты - Алтай 02:45
Наука
Китай бьет рекорды по добыче «огненного льда»: газированные сокровища
В сообщении китайского государственного агентства печати при Министерстве природных ресурсов Китая сказано, что Китай «был первой страной в мире, которая начала разработку газовых гидратов с использованием технологий бурения горизонтальных скважин».
Популярная механика 16:08
Политика
Байден обвинил Трампа в попытке отменить президентские выборы
Оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден заявил, что действующий глава государства попытается отменить голосование.
Газета.Ru 10:54
Общество
Астраханский губернатор рассказал о сроках завершения изоляции граждан
Накануне в местных СМИ прозвучало заявление представителя регионального Минздрава о сроках продления ограничительных мер в регионе.
Канал 7+ 13:11
Происшествия
У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус
В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко.
Коммерсантъ 23:02