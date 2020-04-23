23 августа состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были озвучены возможные причины досрочного завершения сезона национальных чемпионатов. Первой причиной является наличие официального запрета со стороны властей страны, запрещающего проведение спортивных соревнований.

УЕФА назвал условия, при которых чемпионаты могут завершить досрочно

Кино «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.

Общество Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. 99

Политика США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов. 1K

Экономика ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров. 8

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 24

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку 24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 5,5%, сообщается на сайте регулятора. 1,3K

Политика Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света. 36

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 79

Космос Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур «С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter. 12

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 171

Общество В Москве умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 24

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы. 1

Происшествия Из Индии и Таиланда в Кузбасс возвращается ещё 21 человек В ночь с 24 на 25 апреля вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» почти с 200 россиянами прибыл в новосибирский аэропорт «Толмачёво» из индийского штата Гоа.

Здоровье Число заболевших коронавирусом на Алтае увеличилось на восемь Число зараженных коронавирусом на Алтае увеличилось еще на восемь. Таким образом, всего в крае зарегистрировано 152 случая заражения. 314

Наука Китай бьет рекорды по добыче «огненного льда»: газированные сокровища В сообщении китайского государственного агентства печати при Министерстве природных ресурсов Китая сказано, что Китай «был первой страной в мире, которая начала разработку газовых гидратов с использованием технологий бурения горизонтальных скважин».

Политика Байден обвинил Трампа в попытке отменить президентские выборы Оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден заявил, что действующий глава государства попытается отменить голосование. 1