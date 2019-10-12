Футбол

ЧемпионатЧемпионатУЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020

Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга. Напомним, сборная России разгромила Шотландию со счётом 4:0, а Александр Головин отличился на 84-й минуте.
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УЕФА признала гол Головина шотландцам моментом дня

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Гол Головина признан лучшим моментом дня в матчах отбора Евро-2020

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Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020

Газета.Ruвчера в 22:16

В УЕФА гол Головина признали моментом дня в матчах отбора на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 21:06

Гол Головина признан моментом дня в матчах отбора Евро-2020

Sport24.ruвчера в 20:45

Гол Головина шотландцам признан УЕФА моментом дня в матчах отбора ЧЕ-2020

РИА Новости01:25
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