Футбол
ЧемпионатУЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга. Напомним, сборная России разгромила Шотландию со счётом 4:0, а Александр Головин отличился на 84-й минуте.
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Убийца 9-летней девочки в Саратове назвал причину расправы
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В Японии стали известны первые жертвы тайфуна «Хагибис»
В Японии в результате тайфуна "Хагибис" погиб один человек. Мужчина в возрасте около 50 лет перевернулся на малолитражной машине.
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Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Наука
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Масштабное 50-летнее исследование специалистов из Университета Дьюка в Северной Каролине показало, что медленная походка в возрасте 45 лет связана с преждевременным старением мозга, а также уменьшением его объема, передает JAMA.
Российская газета 01:25
Происшествия
На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян
На борту разбившегося на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) грузового самолета Ан-72 было двое граждан России.
Вести.Ru 05:29
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
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Актер Роберт Форстер умер в США на 79 году жизни
Популярный голливудский актер Роберт Форстер скончался на 79 году жизни в США.
Дни24 04:42
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Стивен Сигал отреагировал на вопрос о начислении ему пенсии в России
Газета.Ru вчера в 17:37
Общество
Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру
BFM.ru вчера в 06:29
Политика
Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому министерству финансов "новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
ТАСС вчера в 14:16
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Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
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Защитник «Ростова» Чернов запустил новый челлендж
Защитник «Ростова» Евгений Чернов опубликовал в инстаграме видео с новым челленджем.
Бомбардир.ру 04:37
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия вчера в 01:46
Гаджеты
Специалисты DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком
DxOMark занимается тестированием камер смартфонов и фотоаппаратов.
Газета DAILY вчера в 13:10
Политика
США и Китай достигли частичных договоренностей в области торговли
Вашингтон и Пекин достигли частичных договоренностей по торговле, которые в будущем могут помочь заключить перемирие в торговой войне.
Российская газета вчера в 14:38
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
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Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
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Еще четверым российским актерам запретили въезд на Украину
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Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
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В Раде указали на главную ошибку Зеленского
Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
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Аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали
Певец Стас Михайлов пожаловался в своем микроблоге на то, что в Instagram администраторы заблокировали аккаунт, который был создан в поддержку Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru вчера в 08:35
Футбол
«Спортинг» может переименовать стадион в честь Роналду
«Спортинг» планирует назвать свой домашний стадион «Жозе Алваладе» в честь нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Бомбардир.ру 05:50
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Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".
Москва 24 04:40
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МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46