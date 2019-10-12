Футбол

ЧемпионатЧемпионатУЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020

Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга. Напомним, сборная России разгромила Шотландию со счётом 4:0, а Александр Головин отличился на 84-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Гол Головина признан моментом дня в матчах отбора Евро-2020

Sport24.ruвчера в 20:45

Гол Головина признан лучшим моментом дня в матчах отбора Евро-2020

Спорт день за днем02:33

Гол Головина шотландцам признан УЕФА моментом дня в матчах отбора ЧЕ-2020

РИА Новости01:25

Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020

Газета.Ruвчера в 22:16

В УЕФА гол Головина признали моментом дня в матчах отбора на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 21:06

УЕФА признала гол Головина шотландцам моментом дня

Metaratings02:36

УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020

Чемпионатвчера в 20:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Гаджеты

Раскрыты характеристики Samsung Galaxy A91

Кубанские новости вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала болезнь актрисы

Семью актрисы Анастасии Заворотнюк вынудили рассказать о ее состоянии здоровья.
Donday.ru вчера в 16:24
Музыка

Стартует восьмой сезон шоу «Голос»

Культуромания вчера в 04:31
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия

Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона

Ямайский легкоатлет Усейн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона.
Газета.Ru 04:56
Авто

Volkswagen Teramont получил купеобразный кузов

Лишившись третьего ряда сидений, Volkswagen Atlas Cross Sport обрел новый для себя купеобразный кузов с нисходящей линией крыши.
Автоновости дня вчера в 12:17
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Хоккей

Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»

«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс 10 октября в 12:50
Происшествия

Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир устроил погром.
Известия вчера в 15:17
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Гаджеты

Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Известия 10 октября в 00:37
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Авто

В Сети раскрыли все версии Kia Seltos для России

Новая модель внедорожника Kia Seltos появится в России в следующем, 2020 году.
OAnews вчера в 09:11
Футбол

«Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет

ODDS.ru 03:50
Происшествия

Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии

В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.
РИА Новости 03:40
Здоровье

Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 10 октября в 01:49
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не прекратит военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна, несмотря на призывы США, не собирается прекращать военную операцию на севере Сирии, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 15:49
Наука

Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы

Масштабное 50-летнее исследование специалистов из Университета Дьюка в Северной Каролине показало, что медленная походка в возрасте 45 лет связана с преждевременным старением мозга, а также уменьшением его объема, передает JAMA.
Российская газета 01:25
Политика

Пресс-секретарь Зеленского вновь толкнула журналиста

Газета.Ru 04:57
Происшествия

Под Пензой грузовик насмерть сбил двух участников другого ДТП

«Водитель автомобиля КамАЗ, следовавшего в попутном направлении, сбил находившихся на проезжей части дороги в процессе оформления материала по ДТП двух сотрудников ОМВД и двух гражданских лиц — участников ДТП», — заявили в МВД.
RT на русском 04:45
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
Здоровье

Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации

Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика

Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

РБК вчера в 05:46
Футбол

РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
Чемпионат вчера в 09:22
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей.
Известия 10 октября в 07:58
Футбол

Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели матч Чехия — Англия в одном из пабов Лондона

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели прямую трансляцию матча отборочного цикла Евро-2020 между сборными Чехии и Англии.
Sport24.ru вчера в 22:52
Кино

Marvel может снять женское супергеройское кино

Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru 10 октября в 02:55
Автоспорт

Квалификацию Гран-при Японии перенесли на воскресенье из-за тайфуна

Красная весна вчера в 08:11
Технологии

Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook

Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.
РБК вчера в 23:28
Кино

Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания вчера в 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное