Коронавирус
ИА Красная ВеснаУЕФА установил дедлайн для завершения национальных чемпионатов
Дедлайн на завершение текущего сезона в европейских футбольных лигах установило руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 23 апреля сообщает Sport Mediaset. По итогам заседания руководства УЕФА было принято решение завершить текущий сезон в национальных лигах до 3 августа.
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Сенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд
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Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
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Коммерсантъ 07:17
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Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
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В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
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Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
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Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
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Дудек назвал Месси провокатором, а Роналду высокомерным
Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в своей автобиографии раскритиковал поведение на поле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Marca.
Sport24.ru 03:01
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По состоянию на 22 апреля в Красноярском крае зафиксировано 5 летальных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией, 6 человек находились на искусственной вентиляции легких, 48 пациентов прошли курс лечения и выписаны.
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Коронавирус подтвержден у 272 человек в Хабаровском крае
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В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»
Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
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Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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На Netflix состоялся релиз нового «Призрака в доспехах»
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Сегодня вечером начнется священный для мусульман месяц Рамадан
Сегодня вечером с заходом солнца начнется священный для мусульман месяц Рамадан.
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