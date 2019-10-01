Лига чемпионов
ProstoProSportУЕФА назвал номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В список вошли оформивший покер во втором тайме матча против английского "Тоттенхэма" (7:2) вингер немецкой "Баварии" Серж Гнабри, а также три автора дублей.
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Суарес, Мане, Киммих и Зиех — претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов
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