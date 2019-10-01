Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportУЕФА назвал номинантов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал список из четырех претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В список вошли оформивший покер во втором тайме матча против английского "Тоттенхэма" (7:2) вингер немецкой "Баварии" Серж Гнабри, а также три автора дублей.
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Гнабри и Суарес — в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Чемпионат02:47

Суарес и автор покера в ворота «Тоттенхэма» претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Матч ТВ02:13

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Спорт-Экспрессвчера в 18:43

Суарес и автор покера в ворота «Тоттенхэма» претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

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Известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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Sport24.ruвчера в 18:50

Суарес и Мане номинированы на приз за лучший гол недели в ЛЧ

Sports.ru02:18
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