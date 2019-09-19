Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUУЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола первого тура ЛЧ

Стали известны номинанты на звание лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В число претендентов вошел удар в дальний угол полузащитника "Ювентуса" Хуана Куадрадо в матче против "Атлетико" (2:2). Гол хавбека "Тоттенхэма" Лукаса Моуры в игре с "Олимпиакосом" (2:2).
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