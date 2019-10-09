Футбол

ИзвестияИзвестияУЕФА назвал причины разведения России и Украины по разным группам

УЕФА разводит сборные России и Украины по разным группам при жеребьевках своих турниров из соображений безопасности, а не политики. Об этом заявил в интервью «РИА Новости», опубликованном в среду, 9 октября, президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.
Читать в источнике
Комментировать
Александер Чеферин
Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры.
— Александер Чеферин, словенский юристНева Спорт вчера в 16:58

Подробнее о событии

УЕФА не планирует перестать разводить Россию и Украину при жеребьевках

Советский спортвчера в 18:40

Глава УЕФА назвал причину, по которой при жеребьевках разводятся Россия и Украина

Спорт день за днемвчера в 17:46

УЕФА: разводим Россию и Украину по разным группам ради безопасности

РИА Новостивчера в 15:54

УЕФА назвал причины разведения России и Украины по разным группам

Известиявчера в 16:36

УЕФА намеренно разводит сборные России и Украины

News.ruвчера в 16:18

Глава УЕФА назвал условия встречи сборных России и Украины

РЕН ТВвчера в 15:57

Глава УЕФА Чеферин рассказал, почему Россию и Украину разводят на жеребьевках

Нева Спортвчера в 16:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Экономика

В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Политика

Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
Энергетика

В США пообещали падение цен на нефть

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов

Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов.
Evo-rus.com 01:16
Армия и оружие

Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
Lenta.ru 01:09
Политика

Зеленский назвал отношения Украины и США «уставшими»

Президент Украины Владимир Зеленский считает отношения Киева с Вашингтоном "уставшими".
Московский Комсомолец 03:52
Происшествия

В Екатеринбурге военный Ан-12 аварийно сел на брюхо

РБК 03:49
Политика

Европарламентарий обвинил Россию в коррупции на Украине

Болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов от крупнейшей в ЕП фракции Европейской народной партии на слушаниях по Украине в Европарламенте заявил, что коррупция на Украине обусловлена действиями со стороны России.
Life.ru вчера в 19:55
Здоровье

В Ярославле стартует программа по бесплатной проверке зрения

С 10 по 16 октября в салонах оптики сети «Счастливый взгляд» бесплатно проверят зрение и предоставят скидку 30% на весь ассортимент.
Яркуб 07 октября в 06:15
Спорт

Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории

Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
Телеканал 360° 08 октября в 16:13
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Космос

Тихий океан глобально почистят с помощью новейшего аппарата

Poplawok.ru вчера в 20:09
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 08 октября в 01:19
Наука

Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции

Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Известия вчера в 22:03
Футбол

Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона

Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Экономика

Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК

Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
Ведомости вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма

Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Армия и оружие

На Украине нашли замену выпущенному при Хрущеве грузовику

Lenta.ru вчера в 11:00
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Здоровье

В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию

Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Юга.ру 08 октября в 10:41
Футбол

Шюррле оценил московские пробки

RT на русском вчера в 16:53
Культура

Умер автор картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев

О смерти автор серии картин «Петербургские коты» сообщили представители петербургского Музея кошки на своей страничке во «ВКонтакте».
Московский Комсомолец 04:07
Здоровье

Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 19:54
Общество

С начала года в Москве родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

РБК 03:40
Транспорт

СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге

Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Известия 03:18
Космос

У Сатурна нашли 20 новых спутников

Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Lenta.ru вчера в 02:34
Происшествия

Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей

Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное