Футбол
ИзвестияУЕФА назвал причины разведения России и Украины по разным группам
УЕФА разводит сборные России и Украины по разным группам при жеребьевках своих турниров из соображений безопасности, а не политики. Об этом заявил в интервью «РИА Новости», опубликованном в среду, 9 октября, президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.
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Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры.
— Александер Чеферин, словенский юристНева Спорт вчера в 16:58
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Глава УЕФА назвал причину, по которой при жеребьевках разводятся Россия и Украина
Спорт день за днемвчера в 17:46
Глава УЕФА Чеферин рассказал, почему Россию и Украину разводят на жеребьевках
Нева Спортвчера в 16:58
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Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов
Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов.
Evo-rus.com 01:16
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
Lenta.ru 01:09
Политика
Зеленский назвал отношения Украины и США «уставшими»
Президент Украины Владимир Зеленский считает отношения Киева с Вашингтоном "уставшими".
Московский Комсомолец 03:52
Политика
Европарламентарий обвинил Россию в коррупции на Украине
Болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов от крупнейшей в ЕП фракции Европейской народной партии на слушаниях по Украине в Европарламенте заявил, что коррупция на Украине обусловлена действиями со стороны России.
Life.ru вчера в 19:55
Здоровье
В Ярославле стартует программа по бесплатной проверке зрения
С 10 по 16 октября в салонах оптики сети «Счастливый взгляд» бесплатно проверят зрение и предоставят скидку 30% на весь ассортимент.
Яркуб 07 октября в 06:15
Спорт
Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории
Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
Телеканал 360° 08 октября в 16:13
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Космос
Тихий океан глобально почистят с помощью новейшего аппарата
Poplawok.ru вчера в 20:09
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 08 октября в 01:19
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции
Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Известия вчера в 22:03
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Экономика
Бывший партнер E&Y продал 2% акций группы ПИК
Принадлежащая бизнесмену Марку Роудсу компания Firlibia Holdings Limited продает на рынке около 13 млн акций ПАО «Группа компаний ПИК» (около 2% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.
Ведомости вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Армия и оружие
На Украине нашли замену выпущенному при Хрущеве грузовику
Lenta.ru вчера в 11:00
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Здоровье
В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию
Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Юга.ру 08 октября в 10:41
Футбол
Шюррле оценил московские пробки
RT на русском вчера в 16:53
Культура
Умер автор картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев
О смерти автор серии картин «Петербургские коты» сообщили представители петербургского Музея кошки на своей страничке во «ВКонтакте».
Московский Комсомолец 04:07
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 19:54
Транспорт
СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге
Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Известия 03:18
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Lenta.ru вчера в 02:34
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18