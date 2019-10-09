Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры.

УЕФА разводит сборные России и Украины по разным группам при жеребьевках своих турниров из соображений безопасности, а не политики. Об этом заявил в интервью «РИА Новости», опубликованном в среду, 9 октября, президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.

УЕФА назвал причины разведения России и Украины по разным группам

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