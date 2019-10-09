Футбол
ИзвестияУЕФА назвал причины разведения России и Украины по разным группам
УЕФА разводит сборные России и Украины по разным группам при жеребьевках своих турниров из соображений безопасности, а не политики. Об этом заявил в интервью «РИА Новости», опубликованном в среду, 9 октября, президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.
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Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры.
— Александер Чеферин, словенский юристНева Спорт 16:58
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Глава УЕФА назвал причину, по которой при жеребьевках разводятся Россия и Украина
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