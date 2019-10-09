Футбол
ИзвестияУЕФА назвал причины разведения России и Украины по разным группам
УЕФА разводит сборные России и Украины по разным группам при жеребьевках своих турниров из соображений безопасности, а не политики. Об этом заявил в интервью «РИА Новости», опубликованном в среду, 9 октября, президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.
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Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры.
— Александер Чеферин, словенский юристНева Спорт вчера в 16:58
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Глава УЕФА назвал причину, по которой при жеребьевках разводятся Россия и Украина
Спорт день за днемвчера в 17:46
Глава УЕФА Чеферин рассказал, почему Россию и Украину разводят на жеребьевках
Нева Спортвчера в 16:58
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Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
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Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
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Экономика
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Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
Общество
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Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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«Сирийские демократические силы» уничтожили четыре турецких танка
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Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
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Oppo представила мощный и недорогой флагманский смартфон
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Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
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Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
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В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
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