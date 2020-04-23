23 августа состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были озвучены возможные причины досрочного завершения сезона национальных чемпионатов. Первой причиной является наличие официального запрета со стороны властей страны, запрещающего проведение спортивных соревнований.

УЕФА назвал условия, при которых чемпионаты могут завершить досрочно

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