Коронавирус

MetaratingsMetaratingsУЕФА назвал условия, при которых чемпионаты могут завершить досрочно

23 августа состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были озвучены возможные причины досрочного завершения сезона национальных чемпионатов. Первой причиной является наличие официального запрета со стороны властей страны, запрещающего проведение спортивных соревнований.
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Попадание в еврокубки , как выбор общественности? Это худшее из зол

Bobsoccerвчера в 04:50

УЕФА: чемпионаты доиграть, в еврокубки — по спортивному принципу. «Спартаку» нужен Кубок России

Спорт-Экспресс23 апреля в 11:10

Как будем доигрывать футбольный сезон? Плей-офф? Или разобьем чемпионаты на мелкие группы? Давайте решать!

Sports.ru23 апреля в 15:13

УЕФА назвал три условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки

Чемпионат23 апреля в 11:13

УЕФА: «Идеальный сценарий — доиграть все внутренние турниры»

Sport24.ru23 апреля в 10:19

Почетный глава РФС оценил рекомендации УЕФА по футбольному сезону-2019/20

РИА Новости23 апреля в 11:18

Сценарии продолжения футбола в России. Что важно знать о директиве УЕФА

РБКвчера в 00:00
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
1,5K
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
5,8K
Общество

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
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Энергетика

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ вчера в 10:53
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Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
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Транспорт

Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты

Вестибюли 20 станций были закрыты ранее, еще 13 закроются с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба московского метрополитена.
Вести.Ru 12:17
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Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты населению

Рост на 21 000%: какие товары стали покупать россияне во время пандемии «Можно не скупиться» Как заявил Кудрин, властям в этом году «можно не скупиться» на меры борьбы с кризисом.
Forbes 07:23
15
Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
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Армия и оружие

Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»

Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил об успешном испытании на полигоне в Одесской области украинской ракеты «Ольха-М».
RT на русском 11:58
5
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
5
Политика

У Саакашвили есть судимость и он не может быть в правительстве Украины

Как пишет украинское издание "Обозреватель", экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из-за судимости не может занять должность заместителя премьер-министра Украины.
Ёлдаш 18:19
1
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru 04:29
259
Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК 17:22
2
Общество

Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Газета.Ru 17:48
167
Политика

Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов

Ведомости вчера в 09:31
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Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
132
Политика

Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов.
РИА Новости 18:32
Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
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Игры

Вышла Cloudpunk, сюжетная адвенчура про киберпанкового курьера

В Steam релизнулась киберпанковая адвенчура Cloudpunk, первая игра немецкой студии Ion Lands.
ЭндлессГеймОвер 23 апреля в 12:30
1
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
3,8K
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
1,3K
Общество

Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Юлия Ларионова начинала свою работу на "Русском радио" музыкальным редактором, через несколько лет стала программным директором, а в 2016 году стала главным редактором радиостанции.
ИА InterMedia 07:13
110
Происшествия

В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ 13:49
36
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
72
Общество

В Берлине задержаны более 100 участников акции протеста

REGNUM 16:26
23
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Футбол

СМИ: Игуаин не связался с «Ювентусом» и разозлил руководство клуба

Сообщается, что «Ювентус» потребовал у находящихся за рубежом игроков вернуться в Италию, чтобы начать подготовку к возобновлению Серии А. Однако Игуаин принял решение остаться в Аргентине и не связался с клубом, чем вызвал серьезное недовольство руководства.
Матч ТВ 16:54
Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
7
Происшествия

В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии

Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
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