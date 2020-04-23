Коронавирус
Vprognoze.ruУЕФА назвал условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки
В УЕФА назвали условия, при которых клубы не допустят в розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Общество
Власти Москвы не хотят сценария с введением войск в период карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не хотят сценария с введением войск в городе в рамках режима самоизоляции.
Газета.Ru 11:50
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число вылечившихся от коронавируса
В Италии число вылечившихся от коронавируса возросло на 3 тыс. человек за стуки.
РБК 16:11
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь 11:21
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Общество
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
Происшествия
В Крыму арестован начальник управления Службы стройнадзора
Начальник управления Службы госстройнадзора Республики Крым, обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере, заключен под стражу.
Российская газета 07:22
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Здоровье
В Подмосковье рассказали о состоянии заразившихся врачей в Люберцах
В пресс-службе правительства Подмосковья рассказали последние данные о состоянии врачей Люберецкой больницы, где 60 сотрудников заразились коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 15:09
Общество
Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса
Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно.
РИА Новости 11:11
Происшествия
Украинская полиция прекратила розыск блогера Анатолия Шария
Национальная полиция Украины прекратила розыск блогера и журналиста Анатолия Шария.
Rambler News Service 11:42
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
Общество
Власти Москвы закупили голландские тесты на антитела к коронавирусу
Правительство Москвы закупило у фармацевтического холдинга «Биотэк» около 240 тыс. экспресс-тестов голландского производителя медицинского диагностического оборудования Biozek Medical для выявления в крови антител к COVID-19, сообщили РБК в компании.
РБК 13:19
Происшествия
Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина
Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.
Известия 12:14
Общество
В Самарской области от коронавируса умер первый пациент
В Самарской области вечером 23 апреля скончался первый пациент, больной коронавирусной инфекцией.
АиФ Самара 15:35
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
Киев, 23 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В апреле 2020 года оптовая цена на газ для населения Украины снизилась на 15% по сравнению с мартом, сообщили 22 апреля в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
REGNUM 03:44
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
Происшествия
Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по результатам проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Карелии.
Российская газета 08:28
Общество
Маникюрные салоны вновь откроются в Тверской области – губернатор
Маникюрные салоны вновь откроются в Тверской области, но при условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
АиФ Тверь 14:30
Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва 03:07