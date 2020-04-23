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Vprognoze.ruVprognoze.ruУЕФА назвал условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки

В УЕФА назвали условия, при которых клубы не допустят в розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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УЕФА может не пустить в еврокубки команды из отменивших сезон стран

Газета.Ruвчера в 13:39

УЕФА назвал условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки

Vprognoze.ruвчера в 12:53

На состав участников еврокубков следующего розыгрыша могут повлиять и фанаты – УЕФА впервые учел общественное мнение. И назначил дедлайн

Спорт уик-эндвчера в 12:51

УЕФА назвал три условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки

Чемпионатвчера в 11:13
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
Происшествия

В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

РИА Новости 00:13
19
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
378
Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
9
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ вчера в 07:17
29
Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ

Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:18
897
Гаджеты

Компания Huawei представила линейку недорогих смартфонов Nova 7 с 5G

Huawei презентовала линейку дешевых смартфонов Nova 7. Новые гаджеты компании смогут поддерживать поколение мобильной связи 5G.
Дни24 вчера в 23:29
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
806
Экономика

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
4
Общество

В Чехии отменили запрет на свободное передвижение граждан

В правительстве Чехии приняли решение об отмене запрета на свободное передвижение граждан, который был введен более месяца назад в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 17:26
17
Общество

Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:55
322
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
3K
Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
7
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Общество

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 22 апреля в 14:03
2,2K
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК вчера в 07:43
57
Общество

Жителей Ивановской области обязали носить маски в общественных местах

Власти Ивановской области обязали жителей носить маски, повязки или респираторы при посещении любых общественных мест и помещений.
Росбалт вчера в 21:59
11
Общество

Седьмой заразившийся коронавирусом умер в Псковской области

В Псковской области скончался ещё один человек, заражённый коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
АиФ Псков вчера в 17:33
2
Экономика

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
1,1K
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС вчера в 03:57
356
Культура

Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн

Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
Московский Комсомолец Псков вчера в 10:55
Армия и оружие

17 дней — до Великой Победы. Что было 23 апреля 1945 года

В 21 час столица от имени Родины салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, прорвавшимся к Берлину.
ГТРК Пенза вчера в 03:25
Космос

Первая китайская миссия на Марс получила название «Тяньвэнь-1»

РИА Новости вчера в 22:58
Происшествия

В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений

В Мошковском районе Новосибирской области полыхает крупный ландшафтный пожар, который уничтожил порядка 50 строений в садовом товариществе "Надежда".
Российская газета вчера в 13:31
4
Футбол

Джикия назвал Кокорина самым сложным соперником в РПЛ

RT на русском вчера в 14:59
2
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
601
Общество

Фальков назвал условия снижения стоимости дистанционной учебы в ВУЗах

В России стоимость учебы в ВУЗе может быть снижена из-за перехода на дистанционное обучение только при условии ухудшения его качества.
Известия 01:30
Общество

Минобороны закончило строительство медцентра в подмосковном Одинцово

Минобороны России досрочно закончило работы по строительству многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово.
Газета.Ru 01:04
1
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
132
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса

"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные - ИФ) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - сказал он на онлайн-конференции, организованной "МК".
Интерфакс вчера в 11:13
14
Гаджеты

Huawei выпустила «супер издание» умных часов для детей за 140 долларов

Компания Huawei представила новую модель умных часов для детей — Children's Watch 3 Pro Super Edition.
iXBT.com 00:22
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