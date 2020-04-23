Коронавирус
Vprognoze.ruУЕФА назвал условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки
В УЕФА назвали условия, при которых клубы не допустят в розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Происшествия
В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса
РИА Новости 00:13
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ вчера в 07:17
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ
Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:18
Гаджеты
Компания Huawei представила линейку недорогих смартфонов Nova 7 с 5G
Huawei презентовала линейку дешевых смартфонов Nova 7. Новые гаджеты компании смогут поддерживать поколение мобильной связи 5G.
Дни24 вчера в 23:29
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Экономика
Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex
Что привлекло россиян на валютный рынок Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров, а волатильность на рынке стала одним из факторов, привлекших клиентов.
РБК вчера в 22:00
Общество
В Чехии отменили запрет на свободное передвижение граждан
В правительстве Чехии приняли решение об отмене запрета на свободное передвижение граждан, который был введен более месяца назад в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 17:26
Общество
Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:55
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 22 апреля в 14:03
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК вчера в 07:43
Общество
Жителей Ивановской области обязали носить маски в общественных местах
Власти Ивановской области обязали жителей носить маски, повязки или респираторы при посещении любых общественных мест и помещений.
Росбалт вчера в 21:59
Общество
Седьмой заразившийся коронавирусом умер в Псковской области
В Псковской области скончался ещё один человек, заражённый коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
АиФ Псков вчера в 17:33
Экономика
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС вчера в 03:57
Культура
Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн
Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
Московский Комсомолец Псков вчера в 10:55
Армия и оружие
17 дней — до Великой Победы. Что было 23 апреля 1945 года
В 21 час столица от имени Родины салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, прорвавшимся к Берлину.
ГТРК Пенза вчера в 03:25
Космос
Первая китайская миссия на Марс получила название «Тяньвэнь-1»
РИА Новости вчера в 22:58
Происшествия
В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений
В Мошковском районе Новосибирской области полыхает крупный ландшафтный пожар, который уничтожил порядка 50 строений в садовом товариществе "Надежда".
Российская газета вчера в 13:31
Футбол
Джикия назвал Кокорина самым сложным соперником в РПЛ
RT на русском вчера в 14:59
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
Фальков назвал условия снижения стоимости дистанционной учебы в ВУЗах
В России стоимость учебы в ВУЗе может быть снижена из-за перехода на дистанционное обучение только при условии ухудшения его качества.
Известия 01:30
Общество
Минобороны закончило строительство медцентра в подмосковном Одинцово
Минобороны России досрочно закончило работы по строительству многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово.
Газета.Ru 01:04
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса
"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные - ИФ) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - сказал он на онлайн-конференции, организованной "МК".
Интерфакс вчера в 11:13
Гаджеты
Huawei выпустила «супер издание» умных часов для детей за 140 долларов
Компания Huawei представила новую модель умных часов для детей — Children's Watch 3 Pro Super Edition.
iXBT.com 00:22