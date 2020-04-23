Коронавирус
Vprognoze.ruУЕФА назвал условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки
В УЕФА назвали условия, при которых клубы не допустят в розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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УЕФА: чемпионаты доиграть, в еврокубки — по спортивному принципу. «Спартаку» нужен Кубок России
Спорт-Экспрессвчера в 11:10
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:27, Ашберн
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Политика
Около половины пользователей Твиттера, пишущих о коронавирусе, не являются реальными людьми
В результате исследования выяснилось, что специальные программы-боты пишут чаще, чем это делают люди и массово перемещаются из одного сегмента социальной сети в другой, а также распространяют дезинформацию.
Эхо Москвы 18:04
Политика
WP: Трамп намерен сделать долгосрочной приостановку иммиграции в США
Указ президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции в страну не является временной мерой, сообщает The Washington Post со ссылкой на аудиозапись закрытого разговора советника президента Стивена Миллера со сторонниками Трампа.
Газета.Ru 16:55
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Испанские ученые проанализировали биологический материал заболевших коронавирусом из разных регионов и пришли к выводу, что вирус попал в страну не из Китая, а «нулевого пациента» в Испании не было.
Известия 13:05
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Общество
В Воронеже общежитие с сотней студентов закрыли на карантин
В Воронеже общежитие опорного вуза на улице 20-летия Октября закрыли на карантин вместе со студентами.
МОЁ! Оnline Воронеж 17:57
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Технологии
Инженеры NASA собрали прототип ИВЛ за 37 дней
Менее чем за 40 дней команда инженеров NASA разработала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Русская Планета 17:54
Общество
Вывозной рейс доставил россиян из Франкфурта-на-Майне в Москву
В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что в московском аэропорту Шереметьево приземлился вывозной рейс «Аэрофлота» из немецкого города Франкфурт-на-Майне с россиянами на борту.
Невские Новости 15:22
Кино
В Японии выпустили первый 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену
Мультипликаторы из Японии выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены.
Диалог вчера в 08:27
Политика
Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях о продлении ограничений.
РЕН ТВ 14:26
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия 10:41
Футбол
«Подвинься, Тьерри». Мостовой опубликовал фото с Анри в Лиге чемпионов
Снимок россиянин выложил в Инстаграме. На фото Мостовой в роли капитана «Сельты» противостоят Анри в составе «Арсенала».
Sport24.ru 17:00
Происшествия
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации
Российская газета 08:39
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня 05:45
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 08:59
Финансы
Жители России забирают валюту из банков
Россияне начали в массовом порядке начали забирать валюту из банков страны.
RuNews24.ru 07:27
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии на самоизоляции
Мужской хор Dustyesky при условии самоизоляции спел известную советскую композицию «На поле танки грохотали».
ToDay News Ufa 13:13
Здоровье
Роман Старовойт поручил провести служебную проверку по ситуации в БСМП
Глава региона Роман Старовойт на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона коронавируса поручил провести служебную проверку после ситуации в БСМП.
Курск сегодня 09:33
Космос
Телескопу «Хаббл» исполнилось 30 лет. NASA показало его новый снимок
30 лет исполнилось космическому телескопу имени Эдвина Хаббла. 24 апреля 1990 года шаттл «Дискавери» стартовал с аппаратом на борту.
Телеканал 360° 17:29
Общество
Онлайн-ретейлеры заметили приготовления к майским праздникам на дачах
Результаты продаж показывают, что россияне готовятся провести майские праздники на дачах.
РБК 17:00