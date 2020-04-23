В УЕФА назвали условия, при которых клубы не допустят в розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

УЕФА назвал условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки

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