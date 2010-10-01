Лига чемпионов
RT на русскомУЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
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Происшествия
СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Хоккей
Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун
Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Политика
Стало известно, за что Россию не любят в мире
В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
РИА Новости 07:00
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу
Вести.Ru 08:45
Политика
Песков прокомментировал пресс-марафон Зеленского
В Кремле ознакомились с основными тезисами пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского.
Известия 07:00
Здоровье
Медведев расширил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Здоровье
Алексей Текслер назначил министра здравоохранения Челябинской области
«Назначить Семенова Юрия Алексеевича министром здравоохранения Челябинской области», — говорится в распоряжении губернатора.
Европейско-Азиатские новости 06:39
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском об отражении атаки турок
SM News вчера в 15:30
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Навка поздравила Заворотнюк и Чернышева
Фигуристка Татьяна Навка в соцсети поздравила своего коллегу Петра Чернышева и актрису Анастасию Заворотнюк с годовщиной венчания.
Аргументы недели вчера в 04:18
Политика
Преемница Меркель высказалась о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Газета Кемерова вчера в 21:40
Происшествия
В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского
Гражданин США стал фигурантом уголовного дела после того, как в Обнинске ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей, сообщила прокуратура Калужской области в понедельник.
РИА Новости 08:09
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Гаджеты
Операционная система от Huawei может стать конкурентом iOS и Android
По оценкам маркетологов и аналитиков, новая модель сможет стать сильным конкурентом iOS от Apple.
Экономика сегодня 08:09
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33
Число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию, достигло 33. Об этом сообщает агентство Kyodo.
РБК вчера в 10:34
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Музыка
Цой жив. Группа «Кино» даст два концерта спустя 30 лет
МОСКВА, 12 октября/ Радио Sputnik.Участники советской рок-группы группы "Кино" снова выйдут на сцену и дадут два концерта в Москве и Санкт-Петербурге спустя 30 лет, сообщает телеканал "360".
Радио Sputnik 12 октября в 07:09
Общество
Работающих в декрете матерей могут лишить социального пособия
По действующему закону, опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают ежемесячное пособие, даже если подрабатывают.
MagCity74 11 октября в 18:00
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров расстались после шести лет брака
Супруги предпочитают не комментировать разрыв, пока готовят документы для суда, брак продлился шесть лет, и им определенно есть что делить.
StarHit.ru 00:00
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
ТАСС 08:37
Происшествия
В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове
Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.
ФедералПресс 04:26
Армия и оружие
Запад: Россия захватит Шпицберген
Утро.ru 05:50