Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.

УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ

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