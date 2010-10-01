Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомУЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
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В УЕФА прокомментировали возможную отмену финала ЛЧ-2019/20 в Стамбуле

Матч ТВ07:02

В УЕФА прокомментировали возможную отмену финала ЛЧ-2019/20 в Стамбуле

Sportbox.RU07:02

УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ

RT на русском05:58

УЕФА: вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов не обсуждается

ТАСС Спорт04:42
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