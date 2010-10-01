Лига чемпионов
RT на русскомУЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
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Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией
Телеканал 360° вчера в 17:10
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Хоккей
Легенда хоккея Алексей Касатонов отмечает 60-летие
ТК Звезда вчера в 23:57
Культура
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Южнокорейская актриса и певица и экс-участница K-pop коллектива f(x) Чхве Чжин Ри была обнаружена мертвой в своей доме около Сеула.
ТК Звезда 07:18
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Финансы
ЦБ допустил более быстрое снижение ключевой ставки
Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее, заявила на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Коммерсантъ 05:08
Политика
Королева Британии назвала приоритетом реализацию брексита 31 октября
По данным телеканала, королева начала свою тронную речь с заявления о том, что «приоритет её правительства всегда заключался в обеспечении выхода Великобритании из Европейского союза 31 октября».
RT на русском 07:12
Политика
Симоньян отреагировала на цитирование Трампом ведущего Sputnik
Главный редактор RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала цитирование американским президентом Дональдом Трампом поста ведущего радио Sputnik в соцсетях.
Взгляд.ру 06:58
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Общество
В Думу внесли законопроект о блокировке сайтов с живодерским контектом
Председатель комитета Государственной думы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в нижнюю палату российского парламента законопроект о разрешении блокировать до решения суда сайты с кадрами жестокого обращения с животными.
Известия 06:41
Авто
Эксперты развеяли миф о «всепогодности» кондиционера в авто
Разобравшись, что к чему, эксперты «За рулем» развеяли самый популярный миф о «всепогодности» автомобильного кондиционера.
Автоновости дня вчера в 23:10
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Фигурное катание
Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy
Спорт-Экспресс вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова ответила на вопрос о беременности
Телепрограмма 05:17
Происшествия
Пожар на станции метро «Выставочная» в Москве потушили
Возгорание в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филевской линии московского метрополитена удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:30
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Происшествия
В Петербурге задержали более 40 мигрантов из-за массовой драки
В Петербурге полиция в рамках проверки по факту массовой драки в центре города, произошедшей в середине сентября, доставила в отделения 43 нелегальных мигранта, говорится в сообщении регионального главка МВД.
РБК 04:59
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Единоборства
Американский боксер впал в кому после нокаута
Вчерашний вечер бокса в Чикаго ознаменовался трагическим событием: американский боксер в тяжелом весе, Патрик Дей был в шестой раз нокаутирован своим соотечественником Чарльзом Конвеллом, после чего впал в кому.
Комсомольская правда 07:07
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 05:22
Политика
Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.
Известия 07:24
Экономика
ФАС получила новое ходатайство от «Яндекс.Такси»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от «Яндекс.Такси» и ГК «Везет» новое ходатайство.
ФедералПресс 05:52
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение рака
Ученые установили, что связи между онкологией и умеренным употреблением красного мяса нет.
Волгоградская правда 12 октября в 23:00
Армия и оружие
В Минобороны опровергли данные об ударах России по больницам в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что информация газеты The News York Times об "ударах" со стороны российских Воздушно-космических сил по сирийский госпиталям является манипуляцией.
Газета.Ru 06:17
Киберспорт
DrDisRespect: «Fortnite больше нет, я счастлив как никогда»
CyberSport.ru 06:00
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Авто
УАЗ поднял цены на все модели в России
По данным аналитиков, большинство комплектаций УАЗ «Хантер» стали стоить дороже на 5-10 тысяч, УАЗ «Патриот» прибавил к старым прайсам 10 – 10,9 тыс. рублей, а все версии УАЗ «Пикап» подорожали на максимальные 20 тысяч.
CarsWeek.ru 04:47