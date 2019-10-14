Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомУЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.
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УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ

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Вице-президент УЕФА: Отобрать у Стамбула финал ЛЧ из-за действий турецкой армии – серьезный шаг

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Газета.Ru15:50

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