Коронавирус

REGNUMREGNUMУЕФА не поменяет название Евро-2020

Цюрих, Швейцария, 20 марта 2020, 18:53 — REGNUM УЕФА сообщила, что не будет изменять название чемпионата Европы 2020 года, вопреки переносу на лето 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

УЕФА извинился за неправильный твит, решение об официальном названии Евро пока не принято

Советский спорт15:07

УЕФА всё ещё не определился с тем, будет ли переименовано Евро-2020

Евро-футбол.ру15:11

УЕФА по ошибке сообщил, что Евро-2020 не будет переименован. Окончательное решение еще не принято

Sport24.ru14:49

УЕФА сообщил, что решение о названии предстоящего чемпионата Европы ещё не принято

Чемпионат14:59

УЕФА пошел на попятную: решение о сохранении названия Евро-2020 еще не принято

Спорт-Экспресс14:58

УЕФА не решил вопрос о сохранении названия Евро-2020. Твит был опубликован по ошибке

Sports.ru14:57

Евро-2020 сохранит своё название, несмотря на перенос на 2021 год

Sport.ru12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Здоровье

В ВОЗ попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса

Пресс-секретарь ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Кристиан Линдмайер назвал препараты, которые разрешено и не рекомендуется принимать при самостоятельном лечении коронавируса.
Комсомольская правда 17 марта в 17:27
Фигурное катание

Фигуристка Радионова рассекретила роман с футболистом ЦСКА

Экспресс газета 10:59
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com 09:03
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Авто

В Россию привезут новые версии Audi S6, S7 и A6 allroad

Речь идёт о модификациях S6 и S7. Ещё ожидается появление моделей A6 Avant, а также A6 allroad quattro.
Car.ru 18 марта в 08:51
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 12:43
Экономика

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Lenta.ru 18:55
Авто

Эксперты предупредили о росте цен на автомобили в России

Автомобили в России начинают дорожать под воздействием увеличения курса основных валют к рублю, этот рост не будет одномоментным и составит порядка 10% в зависимости от состояния макроэкономических показателей, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
РИА Новости вчера в 09:58
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Космос

С дикой скоростью. Движение загадочного объекта к Земле сняли на видео

Радио Sputnik 18 марта в 09:17
Общество

Из-за коронавируса частично закрыли резиденцию Трампа во Флориде

Вашингтон, 21 марта 2020, 05:08 — REGNUM О частичном закрытии, из-за угрозы распространения нового коронавируса, резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида, 20 марта сообщает телекомпания СNN.
REGNUM 22:08
Общество

В опустевшие из-за карантина города пришли дикие звери

В городах становится тихо и пустынно — и в них приходят дикие животные.
Телеканал 360° 20:45
Происшествия

Суд вынес приговор водителю Honda, сбившему на тротуаре трех человек

66.ru 05:17
Шоу-бизнес

Андрей Разин: Кудрявцева ползала передо мной на коленях!

Собеседник вчера в 13:02
Экономика

Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы

Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Красная весна 21:49
Гаджеты

Флагманский процессор Intel Core i9-10900K автоматически разгоняется до 5,3 ГГц

Тестирование показало, что он автоматически разгоняется до 5,3 ГГц. Intel Core i9-10900K получил десять ядер с 20-ю потоками.
Актуальные Новости 04:06
Здоровье

Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину

Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Мой Брянск 05:07
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
Кино

Netflix выпустил аниме по «Видоизмененному углероду»

Политика Сегодня 13:04
Армия и оружие

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

КНДР 21 марта произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи.
Известия 19:36
Общество

ВОЗ: Более 24 тысяч человек в мире за сутки заразились коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, умер 1061 человек.
Российская газета 20:30
Общество

В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть

Чиновники Министерства энергетики США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть.
Lenta.ru 20:19
Футбол

Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове

В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
Бомбардир.ру 18 марта в 11:44
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Космос

Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли

Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
РЕН ТВ вчера в 23:12
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:59
Технологии

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

В России стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
РИА Новости 20:05
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чемпионат Европы по футболу 2020
16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Турнир пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдёт не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное