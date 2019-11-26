Футбол
Вести.RuУЕФА не стал комментировать возможное отстранение России от Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался комментировать информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата Европы 2020 года и возможной потере нашей страной права на проведение части матчей турнира.
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Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Происшествия
В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
Общество
Путин примет участие в открытии трассы М-11
Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Установлена учеными наименее уязвимая для рака группа крови.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Авто
Паркетники Buick Enclave и Envision улучшились для Китая
Автомобильный бренд Buick сообщил о двух обновлениях для кроссоверов Buick Enclave и Envision специально для китайского авторынка.
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Футбол
«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов
Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Спорт
Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру
Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.
Шоу-бизнес
Мама может: Пугачева поработала визажистом Орбакайте
Певица Алла Пугачева может все — даже сделать макияж своей дочери Кристине Орбакайте. Об этом последняя сама сообщила в своем инстаграме.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Социология: Американцы лучше относятся к немцам, чем немцы к ним
Отличается и отношение американцев и немцев в связи с постоянным пребыванием армии США на территории Германии: если 85% американцев полагают, что американские базы в Германии очень важны для безопасности обеих стран, то среди немцев такого мнения придерживаются только 52% опрошенных.
Спорт
Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Игры
Из Steam без предупреждения удалили почти тысячу игр
Компания Valve удалила из своего сервиса Steam почти тысячу игр. Об этом 26 ноября сообщает сайт gamesindustry.biz.
Политика
Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Здоровье
Скорцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
«Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей», — говорится в сообщении.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Общество
Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты
Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.
Политика
Зеленский оценил отношения России и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы сами выбрали курс на европейскую интеграцию, а отношения с Россией назвал "очень сложной ситуацией".
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и установить рекорд
«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и оформить самую крупную сделку в мировом футболе, сообщает The Sun.