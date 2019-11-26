Футбол

Вести.RuВести.RuУЕФА не стал комментировать возможное отстранение России от Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался комментировать информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата Европы 2020 года и возможной потере нашей страной права на проведение части матчей турнира.
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УЕФА отказался комментировать возможность отстранения России от Евро-2020

Sport24.ru05:13

УЕФА не комментирует ситуацию с возможными санкциями России

Спорт-Экспресс05:24

В УЕФА отказались комментировать слухи об отстранении России от Евро-2020

Чемпионат05:38

На участие России в Евро-2020 санкции не повлияют, на финал Лиги чемпионов — тоже. Разбор рекомендаций ВАДА

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Фетисов не исключил переноса матчей Евро-2020 из России

РБК04:17

УЕФА не комментирует возможный перенос матчей Евро-2020 из Петербурга

РИА Новости05:45

В УЕФА не захотели комментировать возможное отстранение сборной России

Soccer.ru06:01
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Политика

Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

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