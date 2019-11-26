Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался комментировать информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата Европы 2020 года и возможной потере нашей страной права на проведение части матчей турнира.

УЕФА не стал комментировать возможное отстранение России от Евро-2020

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