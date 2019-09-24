Сегодня же объявили и дату его старта. "Турнир, которому дали название Лига конференция будет проводиться с сезона 2021-2022 годов", - заявил президент УЕФА. Схема проведения похожа на Лигу чемпионов и лигу Европы, с одним небольшим изменением.

УЕФА объявил о старте Лиги конференций в 2021 году

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