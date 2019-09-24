Лига чемпионов
ТАССНовый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»
В настоящее время под эгидой УЕФА проводятся Лига чемпионов и Лига Европы. 2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.
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УЕФА объявил о запуске в 2021 году третьего еврокубкового турнира — Лиги конференций
Sport24.ruвчера в 15:13
УЕФА объявил о создании нового турнира. Первый розыгрыш Лиги конференций пройдет в 2021 году
Sportbox.RUвчера в 14:12
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