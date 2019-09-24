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ЧемпионатЧемпионатУЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году

С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА. Турнир создан, чтобы дать возможность большему количеству клубов участвовать в европейском футболе.
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УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году

Советский спортвчера в 15:15

Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»

ТАССвчера в 14:28

УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году

Чемпионатвчера в 15:02

УЕФА создал Лигу конференций. 3-й еврокубок стартует в 2021 году

Sports.ruвчера в 14:39

УЕФА объявил о запуске в 2021 году третьего еврокубкового турнира — Лиги конференций

Sport24.ruвчера в 15:13

УЕФА объявил о создании нового турнира. Первый розыгрыш Лиги конференций пройдет в 2021 году

Sportbox.RUвчера в 14:12

УЕФА утвердил название третьего еврокубка — Лига конференций

Спорт-Экспрессвчера в 13:51
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Соединенные Штаты не выдали визы некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая должна состояться в Нью-Йорке на этой неделе.
Российская газета вчера в 19:37
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Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

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РБК вчера в 15:42
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Fox News не дали «Эмми» за интервью с Путиным

Корреспондент американского телеканала Fox News Крис Уоллес считался главным кандидатом на получение премии «Эмми» за свое интервью с Владимиром Путиным.
Телеканал 360° вчера в 22:33
Политика

Конгресс США инициирует импичмент Трампа

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа, следует из ее видеообращения в Twitter.
Ведомости вчера в 17:14
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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"Плохая Россия" предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, и Киеву следует этим воспользоваться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 22:30
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Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической

54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru вчера в 07:41
Наука

Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции

Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
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«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Общество

МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета вчера в 14:50
Политика

Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
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В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли

В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости 23 сентября в 13:30
Политика

Полицейским разрешили выносить официальные предостережения гражданам

Сотрудники МВД могут объявлять гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, или недопустимости антиобщественного поведения.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Политика

Зеленский назвал две преграды, мешающие развитию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал две причины, которые мешают стране развиваться.
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Футбол

ЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами

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Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК вчера в 03:03
Происшествия

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
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Висевшая над плитой француженки картина оказалась шедевром XIII века

Вести.Ru вчера в 11:33
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В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
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Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
Интерфакс вчера в 18:03
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала заявление

Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.
Мосмонитор 00:18
Здоровье

В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
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Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль

Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»

Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
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Экономика

Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%

По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Политика

Минсельхоз попросят ускорить идентификацию домашних животных

Минсельхоз попросят ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев.
Известия вчера в 20:14
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»

Москва 24 вчера в 13:09
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