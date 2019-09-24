Лига чемпионов
ЧемпионатУЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году
С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА. Турнир создан, чтобы дать возможность большему количеству клубов участвовать в европейском футболе.
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Авто
Опубликовали информацию о Kia Sorento нового поколения
Тарантас Ньюс 22 сентября в 23:30
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
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Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
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Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
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