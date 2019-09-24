С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА. Турнир создан, чтобы дать возможность большему количеству клубов участвовать в европейском футболе.

УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году

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