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ЧемпионатУЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году
С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА. Турнир создан, чтобы дать возможность большему количеству клубов участвовать в европейском футболе.
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УЕФА объявил о запуске в 2021 году третьего еврокубкового турнира — Лиги конференций
Sport24.ruвчера в 15:13
УЕФА объявил о создании нового турнира. Первый розыгрыш Лиги конференций пройдет в 2021 году
Sportbox.RUвчера в 14:12
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До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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