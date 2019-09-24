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С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА. Турнир создан, чтобы дать возможность большему количеству клубов участвовать в европейском футболе.
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УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году

Советский спортвчера в 15:15

УЕФА объявил о запуске в 2021 году третьего еврокубкового турнира — Лиги конференций

Sport24.ruвчера в 15:13

УЕФА объявил о создании нового турнира. Первый розыгрыш Лиги конференций пройдет в 2021 году

Sportbox.RUвчера в 14:12

УЕФА создал Лигу конференций. 3-й еврокубок стартует в 2021 году

Sports.ruвчера в 14:39

Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»

ТАССвчера в 14:28

УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году

Чемпионатвчера в 15:02

УЕФА утвердил название третьего еврокубка — Лига конференций

Спорт-Экспрессвчера в 13:51
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