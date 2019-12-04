Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций, сборная России попадет в корзину 1 в дивизионе В. Российская команда в первом сезоне Лиги наций стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В. Состав корзин сформирован в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций сезона-2018 / 19.

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Политика Российских дипломатов высылают из Германии Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.

Шоу-бизнес Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.

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Футбол Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".

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