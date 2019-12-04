Футбол

РИА НовостиРИА НовостиУЕФА объявил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций, сборная России попадет в корзину 1 в дивизионе В. Российская команда в первом сезоне Лиги наций стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В. Состав корзин сформирован в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций сезона-2018 / 19.
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Россия попала в первую корзину дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

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