Футбол
РИА НовостиУЕФА объявил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций, сборная России попадет в корзину 1 в дивизионе В. Российская команда в первом сезоне Лиги наций стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В. Состав корзин сформирован в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций сезона-2018 / 19.
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Общество
Названо самое уродливое здание России
Политика
Российских дипломатов высылают из Германии
Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Политика
Зеленский поговорил по телефону с ведущей «Россия 1» Скабеевой
Российский журналист и телеведущая Ольга Скабеева переговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
Трамп прокомментировал возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Вашингтон пока не принял решение о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил 4 декабря президент США Дональд Трамп.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну
Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Происшествия
Прокуратура запросила для фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова четыре года колонии
Прокуратура просит для фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова четыре года колонии общего режима, сообщает корреспондент Дождя.
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Спорт
В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки
РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге.
Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на этапе КМ в Эстерсунде
Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на 20 км в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Авто
Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года
Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.
Футбол
Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года
Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Политика
Лидеры НАТО назвали «агрессивные действия» России одной из угроз
НАТО рассматривает действия России как агрессивные и представляющие угрозу евроатлантической безопасности, говорится в итоговом заявлении саммита в Лондоне, приуроченного к 70-летию альянса.
Армия и оружие
ООН попросила Украину расследовать мародёрство военных в Донбассе
Управление ООН призвало Генеральную прокуратуру Украины, Военную прокуратуру, ГБУ и другие ведомства расследовать случаи мародёрства со стороны украинских военных во время работы в Донбассе.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.