Футбол

РИА НовостиРИА НовостиУЕФА объявил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций, сборная России попадет в корзину 1 в дивизионе В. Российская команда в первом сезоне Лиги наций стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В. Состав корзин сформирован в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций сезона-2018 / 19.
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Россия попала в первую корзину дивизиона B при жеребьевке Лиги наций

ProstoProSport10:30

Португалия, Голландия, Англия и Швейцария в первой корзине жеребьевки дивизиона А Лиги наций

Спорт-Экспресс11:32

Россия попала в корзину с Австрией, Уэльсом и Чехией для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21

Sportbox.RU10:25

УЕФА объявил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21

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Жеребьевка Лиги наций – 2020/21: Россия снова может получить Финляндию

Спорт день за днем10:47

УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21

ТАСС Спорт10:36

Стало известно, с кем не сыграет сборная России в Лиге наций — 2020/21

RT на русском11:09
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
Футбол

УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022

УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к ЧМ-2022 среди команд европейской зоны, сообщила пресс-служба организации.
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Состоялся релиз Halo: Reach для ПК

В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
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ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура считает, что совершенное летом в Берлине убийство Зелимхана Хангошвили может быть связано с российскими властями.
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Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
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В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

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Шепелев рассказал о новой возлюбленной и о жизни с Жанной Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал Ксении Собчак о своей новой возлюбленной и о семейной жизни.
Аргументы недели 08:46
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Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

REGNUM вчера в 12:17
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Массовую аварию спровоцировал водитель грузовика в Калуге

Авария произошла днем в среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Марата и Достоевского.
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Фото: у боевиков в Сирии появились немецкие танки Leopard 2A4

У сирийских боевиков появились немецкие танки Leopard 2. Их изображение опубликовано в соцсетях.
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Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

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В центре Москвы сносят киноцентр «Соловей»

Как правило, люди сожалеют, что киноцентр сносят и отмечают, что это было популярное место. ‘Соловей’ работал с 89-ого года.
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Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
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Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука

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CBS: ФБР считает российские приложения «контрразведывательной угрозой»

ФБР призналось, что считает любые российские приложения "потенциальной контрразведывательной угрозой", сообщает CBS News.
РЕН ТВ вчера в 04:40
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Гвардиола на пресс-конференции перепутал «Ман Сити» с «Баварией»

Забавную ошибку совершил главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола на пресс-конференции.
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Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации

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Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

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В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года, тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологий, благотворительности и так далее.
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