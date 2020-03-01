Коронавирус
Soccer.ruУЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса. Перенесен будет и финал женской Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Гаджеты
ОС EMUI 10 на базе Android 10 уже получили 100 млн пользователей
Компания Huawei объявила о том, что её глобальное обновление для оболочки EMUI 10 уже скачало 100 миллионов пользователей по всему миру.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Армия и оружие
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась в наркозависимости
Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Происшествия
В Челябинске выявили еще два случая коронавируса
В Челябинске предварительный анализ на коронавирус показал положительный результат еще у двух человек – результаты переданы для подтверждения в лабораторию Новосибирска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Здоровье
В РФ объявили группы риска по коронавирусу
Практически с первыми жертвами коронавирусной инфекции установили, что большой риск подхватить ее есть у пожилых лиц.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
Три первых случая заражения коронавирусом выявили в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике выявили первые случаи коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".
Общество
Назван средний возраст умерших от коронавируса
Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
В Италии вместо флага ЕС повесили флаг России
В Италию уже направилось 11 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ на борту с оборудованием, препаратами и специалистами.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Общество
В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля
Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Общество
Илон Маск закупил для Калифорнии 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ
Власти штата Калифорния выразили благодарность Илону Маску за покупку 1,2 тысяч аппаратов ИВЛ.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 370
В России число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 61, передает Интерфакс со ссылкой на оперштаб по предупреждению распространения данной инфекции.
Шоу-бизнес
78-летняя Барбара Брыльска борется с раком
Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая коронавируса
В Приморском крае подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Политика
Трамп: пакет экстренных экономических мер США не предусматривает помощь другим странам
Пакет экстренных мер стимулирования американской экономики для преодоления последствий вспышки нового коронавируса не предусматривает оказания помощи другим государствам.
Здоровье
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.