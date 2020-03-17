Президент организации Александер Чеферин выступил с заявлением о переносе турнира. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) на своем официальном сайте подтвердил информацию о решении перенести чемпионат Европы на 2021 год.

УЕФА официально подтвердил перенос Евро-2020 на следующий год

Финансы Курс доллара превысил 76 рублей Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Соловьев изгнал из студии украинского эксперта за нецензурное оскорбление гостя Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.

Общество Черногория взяла в заложники тысячу россиян Около тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за местных властей, которые не дают лоукостеру «Победа» завершить эвакуацию россиян на родину.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Общество Россия закрыла границы для иностранцев Исключения сделаны для дипломатов и консульств. Евросоюз также закрыл въезд для иностранцев на 30 дней.

Общество Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону.

Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».

Общество Мишустин поручил создать ведомственные штабы по борьбе с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 марта создать ведомственные оперативные штабы и утвердить планы мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

Здоровье В Чувашии из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности Врио главы Чувашии Олег Николаев ввел в Чувашии режим повышенной готовности из-за ситуации вокруг новой коронавирусной инфекции, заявил в своем инстаграм-канале чиновник.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Происшествия Убившего женщину в суде Первоуральска задержали В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.