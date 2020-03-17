Коронавирус
Piter.tvУЕФА официально подтвердил перенос Евро-2020 на следующий год
Президент организации Александер Чеферин выступил с заявлением о переносе турнира. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) на своем официальном сайте подтвердил информацию о решении перенести чемпионат Европы на 2021 год.
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Президент «Лиона»: «Перенос Евро позволяет национальным чемпионатам финишировать до конца июня»
Спорт-Экспрессвчера в 14:42
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Финансы
Курс доллара превысил 76 рублей
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» устроил пьяный дебош в самолете
Хоккей
«Ак Барс» предложил КХЛ завершить сезон без определения победителя
Казанцы обратились в КХЛ с просьбой завершить досрочно чемпионат и не определять победителя соревнований.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
В Бундестаге призвали снять санкции против России на фоне коронавируса
Санкции Европейского союза против России должны быть отменены на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Общество
Соловьев изгнал из студии украинского эксперта за нецензурное оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Музыка
Танцора из клипа «Uno» Little Big возьмут на Евровидение
Группа Little Big сообщила в соцсети, что актер и танцовщик Дмитрий Красилов будет выступать на Евровидении.
Общество
Черногория взяла в заложники тысячу россиян
Около тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за местных властей, которые не дают лоукостеру «Победа» завершить эвакуацию россиян на родину.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Политика
Путин назначил 22 апреля днем голосования по поправкам к Конституции
Напомним, что если голосование состоится, то 22 апреля будет официальным выходным днем.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Политика
Правительство Украины ввело пошлины на электроэнергию и уголь из РФ
Киев, 18 марта 2020, 15:03 — REGNUM Правительство Украины ввело пошлины на электроэнергию и на уголь из России, сообщило 18 марта информационное агентство «Укринформ».
Общество
Россия закрыла границы для иностранцев
Исключения сделаны для дипломатов и консульств. Евросоюз также закрыл въезд для иностранцев на 30 дней.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Общество
Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков
Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону.
Спорт
В Steam организуют весенний фестиваль с открытием демоверсий 40 игр
В Steam проведут весенний фестиваль, во время которого будут открыты демоверсии 40 различных игр.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Общество
Мишустин поручил создать ведомственные штабы по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 марта создать ведомственные оперативные штабы и утвердить планы мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.
Здоровье
В Чувашии из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
Врио главы Чувашии Олег Николаев ввел в Чувашии режим повышенной готовности из-за ситуации вокруг новой коронавирусной инфекции, заявил в своем инстаграм-канале чиновник.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Общество
Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.
Политика
Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле
Ранее Песков сообщал, что в Кремле предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении президента страны Владимира Путина.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Авто
Geely назвала цены на кроссовер Geely Coolray для России
Китайская компания Geely назвала российские цены на новый компактный кроссовер Geely Coolray.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.