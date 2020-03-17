Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportУЕФА подтвердил перенос Евро-2020 на следующий год

УЕФА на своем сайте официально подтвердил данные о переносе Евро-2020 на следующий год. Решение принято в связи с эпидемией коронавируса.
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УЕФА объявил о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса

Sports.ru10:13

Финальный турнир Лиги наций и отбор ЧМ-2022 будут сдвинуты из-за переноса Евро-2020

Спорт-Экспресс10:06

УЕФА ведет себя как рабовладелец. Перенос Евро-2020 на год – тоталитарное решение

Спорт день за днем09:31

УЕФА подтвердил перенос Евро-2020 на следующий год

ProstoProSport10:40

УЕФА официально отложил все матчи еврокубков из-за коронавируса

Комсомольская правда10:00

УЕФА официально подтвердил перенос Евро на 2021 год

Газета.Ru10:25

Евро-2021

Все про Спорт ру13:28
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Здоровье

В Приамурье готовы развернуть 20 госпиталей и 23 обсерватора для борьбы с коронавирусом

Глава региона пояснил, что в области уже есть госпиталь на 130 коек для оказания помощи людям с ОРВИ, но дополнительно готовы к развертыванию 20 госпиталей и 23 обсерватора (пункты непрерывного наблюдения).
АСН24 20:40
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Музыка

Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима

Продюсер Максим Фадеев хочет забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой её сценическое имя и представить публике новый проект, который по стилю будет напоминать Глюкозу.
Gazeta.SPb 05:09
Шоу-бизнес

Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью

Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.
ФАН 05:22
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости 21:16
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Общество

Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина

Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Российская газета 11:47
Общество

CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса

Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 21:30
Космос

Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:09
Футбол

Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом

Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.
iReactor 20:27
Общество

Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 14:42
Наука

В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца

Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Газета.Ru 21:17
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Экономика

Банки повышают ставки по ипотеке из-за ослабления рубля

Крупные банки начали повышать ипотечные ставки после снижения курса рубля, сообщает газета «Ведомости».
BFM.ru 15 марта в 10:54
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник 04:19
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:22
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь "Крестины доченьки", – с улыбкой ответила Анастасия Костенко.
Вокруг ТВ вчера в 23:01
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
РИА Новости 10:44
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости 17:14
Шоу-бизнес

Нюша сменила имидж и стала блондинкой

Wday.ru 00:00
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Здоровье

Первый случай коронавируса подтвержден в Красноярске

Новосибирский Центр «Вектор» и Роспотребнадзор подтвердили наличие коронавируса у красноярца, прилетевшего 15 марта из Австрии (с пересадкой в Москве).
Новая газета 08:04
Политика

Путин: своевременные меры сдержали коронавирус в России

Президент России Владимир Путин заявил, что оперативные меры помогли предотвратить массовое заражение россиян коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:04
Здоровье

Врач озвучил способ защиты от коронавируса

Главврач шанхайской инфекционной больницы, доктор Чжан Вэньхун поделился своими советами с изданием «Хуаньцюван».
Рамблер 07:18
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Происшествия

В Якутске при взрыве газа и пожаре в доме пострадали три человека

В среду утром в Якутске произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В больницы доставлены трое пострадавших.
Российская газета 21:40
Авто

Появилось первое изображение нового Volkswagen Amarok

Компания Volkswagen продемонстрировала эскиз пикапа Amarok следующего поколения.
Motor 07:13
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114 человек

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек. Люди заразились COVID-19 в 26 российских регионах.
ТВ Центр 09:27
Кино

Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Съемки продолжения знаменитого фильма американского режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар», которые должны были начаться на территории Новой Зеландии, вынуждены были перенести на неопределенный срок из-за распространения по всему миру коронавируса.
Ugpressa.ru 14:17
Как работают Яндекс.Новости?
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