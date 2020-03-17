Коронавирус
ProstoProSportУЕФА подтвердил перенос Евро-2020 на следующий год
УЕФА на своем сайте официально подтвердил данные о переносе Евро-2020 на следующий год. Решение принято в связи с эпидемией коронавируса.
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УЕФА ведет себя как рабовладелец. Перенос Евро-2020 на год – тоталитарное решение
Спорт день за днем09:31
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Здоровье
В Приамурье готовы развернуть 20 госпиталей и 23 обсерватора для борьбы с коронавирусом
Глава региона пояснил, что в области уже есть госпиталь на 130 коек для оказания помощи людям с ОРВИ, но дополнительно готовы к развертыванию 20 госпиталей и 23 обсерватора (пункты непрерывного наблюдения).
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Музыка
Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима
Продюсер Максим Фадеев хочет забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой её сценическое имя и представить публике новый проект, который по стилю будет напоминать Глюкозу.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью
Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина
Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Общество
CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса
Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Космос
Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
Футбол
Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом
Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.
Общество
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Экономика
Банки повышают ставки по ипотеке из-за ослабления рубля
Крупные банки начали повышать ипотечные ставки после снижения курса рубля, сообщает газета «Ведомости».
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь "Крестины доченьки", – с улыбкой ответила Анастасия Костенко.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Общество
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
Шоу-бизнес
Нюша сменила имидж и стала блондинкой
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Здоровье
Первый случай коронавируса подтвержден в Красноярске
Новосибирский Центр «Вектор» и Роспотребнадзор подтвердили наличие коронавируса у красноярца, прилетевшего 15 марта из Австрии (с пересадкой в Москве).
Политика
Путин: своевременные меры сдержали коронавирус в России
Президент России Владимир Путин заявил, что оперативные меры помогли предотвратить массовое заражение россиян коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Здоровье
Врач озвучил способ защиты от коронавируса
Главврач шанхайской инфекционной больницы, доктор Чжан Вэньхун поделился своими советами с изданием «Хуаньцюван».
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Происшествия
В Якутске при взрыве газа и пожаре в доме пострадали три человека
В среду утром в Якутске произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В больницы доставлены трое пострадавших.
Авто
Появилось первое изображение нового Volkswagen Amarok
Компания Volkswagen продемонстрировала эскиз пикапа Amarok следующего поколения.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114 человек
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек. Люди заразились COVID-19 в 26 российских регионах.
Кино
Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса
Съемки продолжения знаменитого фильма американского режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар», которые должны были начаться на территории Новой Зеландии, вынуждены были перенести на неопределенный срок из-за распространения по всему миру коронавируса.