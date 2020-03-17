УЕФА на своем сайте официально подтвердил данные о переносе Евро-2020 на следующий год. Решение принято в связи с эпидемией коронавируса.

УЕФА подтвердил перенос Евро-2020 на следующий год

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Здоровье В Приамурье готовы развернуть 20 госпиталей и 23 обсерватора для борьбы с коронавирусом Глава региона пояснил, что в области уже есть госпиталь на 130 коек для оказания помощи людям с ОРВИ, но дополнительно готовы к развертыванию 20 госпиталей и 23 обсерватора (пункты непрерывного наблюдения).

Здоровье Назвали три первых признака заболевания коронавирусом Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.

Музыка Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима Продюсер Максим Фадеев хочет забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой её сценическое имя и представить публике новый проект, который по стилю будет напоминать Глюкозу.

Шоу-бизнес Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.

Политика В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.

Общество CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

Космос Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.

Футбол Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.

Общество Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Наука В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Кино Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.

Общество В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса "В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.

Общество В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.

Здоровье Первый случай коронавируса подтвержден в Красноярске Новосибирский Центр «Вектор» и Роспотребнадзор подтвердили наличие коронавируса у красноярца, прилетевшего 15 марта из Австрии (с пересадкой в Москве).

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.