Коронавирус

LiveSport.ruLiveSport.ruУЕФА официально объявил о переносе Евро-2020

УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Данное решение было принято после совещания УЕФА с представителями национальных ассоциаций.
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УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020

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Официально: УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы на 2021 год

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Sports.ru10:13

УЕФА подтвердил перенос Евро-2020

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В УЕФА считают возможным перенос Евро-2020 в одну страну

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"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
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