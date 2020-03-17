УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Данное решение было принято после совещания УЕФА с представителями национальных ассоциаций.

Спорт день за днем

Общество Число случаев коронавируса в Москве достигло 56 Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Космос Спутник NASA обнаружил НЛО вблизи Солнца Исследовательская миссия NASA "Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)", следящая на состоянием Солнца сделала несколько снимков странного обьекта около Солнца.

Наука Химикам удалось отличить выдержанный коньяк от молодого С помощью особого метода французским химикам удалось определить характерные черты аромата выдержанного коньяка 1982 года и молодого напитка 2011 года.

Футбол Головин продлил контракт с «Монако» Головин играет за «Монако» с лета 2018 года, куда он перешёл из московского ЦСКА.

Здоровье Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, на котором обсуждалась в том числе координация действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.

Экономика Российские компании просят о послаблениях по выплатам кредитов Компании в РФ поднимают вопрос о послаблениях по выплатам кредитов из-за распространения коронавируса, вопрос обсуждается в рамках комиссии при правительстве РФ, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

Здоровье Голикова опровергла сообщения о нехватке в России аппаратов ИВЛ Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членов правительства с Владимиром Путиным опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о нехватке в России аппаратов ИВЛ.

Авто Volkswagen показала новый Amarok Исходя из соглашения, заключенного между Volkswagen и Ford в 2019 году, все основные узлы и агрегаты «второй» Amarok разделит с новым среднеразмерным пикапом Ford Ranger, который тоже дебютирует в 2022 году.

Кино Джонни Деппа показали в образе нового Джокера Известный на просторах Сети художник BossLogic создал арт, в котором представил голливудского актера Джонни Деппа в образе злодея из киновселенной DC Джокера.