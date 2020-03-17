Коронавирус
LiveSport.ruУЕФА официально объявил о переносе Евро-2020
УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Данное решение было принято после совещания УЕФА с представителями национальных ассоциаций.
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УЕФА ведет себя как рабовладелец. Перенос Евро-2020 на год – тоталитарное решение
Спорт день за днем09:31
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Общество
Число случаев коронавируса в Москве достигло 56
Оперативный штаб сообщил, что в Москве выявлены еще три новых случая заражения коронавирусом, число подтвержденных случаев инфицирования в столице достигло 56.
Футбол
УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня
По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Космос
Спутник NASA обнаружил НЛО вблизи Солнца
Исследовательская миссия NASA "Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)", следящая на состоянием Солнца сделала несколько снимков странного обьекта около Солнца.
Армия и оружие
Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море
Общество
В каналах Венеции снова появилась рыба, скоро можно будет даже купаться
Местные эксперты утверждают, что в каналах снова появилось много рыбы.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Политика
Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым
Политика
Акция против обнуления президентских сроков прошла у Госдумы
Наука
Химикам удалось отличить выдержанный коньяк от молодого
С помощью особого метода французским химикам удалось определить характерные черты аромата выдержанного коньяка 1982 года и молодого напитка 2011 года.
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако»
Головин играет за «Монако» с лета 2018 года, куда он перешёл из московского ЦСКА.
Общество
DOOM — круто, и это доказывают первые рецензии на DOOM Eternal
Здоровье
Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, на котором обсуждалась в том числе координация действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Энергетика
Цены на нефть отыграли несколько процентов
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Общество
Газета «Ведомости»: В Москве в ближайшее время может быть введен режим ЧС
В Москве, как пишет газета «Ведомости», в ближайшее время может быть введен режим ЧС и прекращена работа общественного транспорта, а город будет закрыт на въезд.
Экономика
Российские компании просят о послаблениях по выплатам кредитов
Компании в РФ поднимают вопрос о послаблениях по выплатам кредитов из-за распространения коронавируса, вопрос обсуждается в рамках комиссии при правительстве РФ, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.
Здоровье
Голикова опровергла сообщения о нехватке в России аппаратов ИВЛ
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членов правительства с Владимиром Путиным опровергла появившиеся в соцсетях сообщения о нехватке в России аппаратов ИВЛ.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов сделал свою любовницу директором кинофестиваля
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Авто
Volkswagen показала новый Amarok
Исходя из соглашения, заключенного между Volkswagen и Ford в 2019 году, все основные узлы и агрегаты «второй» Amarok разделит с новым среднеразмерным пикапом Ford Ranger, который тоже дебютирует в 2022 году.
Кино
Джонни Деппа показали в образе нового Джокера
Известный на просторах Сети художник BossLogic создал арт, в котором представил голливудского актера Джонни Деппа в образе злодея из киновселенной DC Джокера.
Здоровье
В Тверской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Врачи считают удовлетворительным состояние двух жителей Тверской области, у которых после поездки за рубеж диагностировали коронавирус, сообщил РИА Новости представитель областного правительства со ссылкой на минздрав региона.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.