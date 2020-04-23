Коронавирус
MetaratingsУЕФА определил критерии отбора в еврокубки на следующий сезон
23 апреля состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были озвучены критерии отбора в еврокубки на сезон-2020/21. УЕФА призывает лиги приложить максимум усилий для завершения национальных чемпионатов-2019/20, чтобы участники еврокубков определились по спортивному принципу.
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Почетный глава РФС оценил рекомендации УЕФА по футбольному сезону-2019/20
РИА Новости23 апреля в 11:18
УЕФА: чемпионаты доиграть, в еврокубки — по спортивному принципу. «Спартаку» нужен Кубок России
Спорт-Экспресс23 апреля в 11:10
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В Мурманской области выявили 193 новых заболевших COVID-19
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Как отдыхаем на майские в России в 2020 году Но, как уже было сказано, выходные у россиян на майские праздники будут.
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Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
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Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
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США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
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Переболевший коронавирусом россиянин рассказал о лечении в «Склифе»
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Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru 23 апреля в 23:19
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
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Общество
Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ
В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 02:32
Происшествия
Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале, несколько человек пострадали.
Известия 01:55
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Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране
Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Вести.Ru вчера в 06:58
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Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
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Российская газета вчера в 09:45
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
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«Владимиртеплогаз» объявил сам себе «арендные каникулы». Крупнейший поставщик тепла во Владимирской области в одностороннем порядке вдвое снизил плату за использование чужих котельных
Суть этого документа в том, что из-за тяжёлой экономической ситуации, возникшей с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавируса, «Владимиртеплогаз» в одностороннем порядке решил платить только половину от арендной платы за имущество, принадлежащее «ЭнергоСервису».
Зебра ТВ вчера в 09:02
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Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году
Известия вчера в 20:13
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 20 человек
По состоянию на 9:00 утра 25 апреля оперативный штаб подтвердил заражение коронавирусом еще 20 жителей Саратовской области.
АиФ Саратов 01:35
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В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
Ведомости вчера в 05:12
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Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Происшествия
У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус
Коммерсантъ вчера в 23:02
Космос
NASA показало снимок с «Хаббла» в день его 30-летия
Космическому телескопу имени Эдвина «Хаббла» 24 апреля исполнилось 30 лет, в честь юбилея агентство NASA показало новый снимок.
Московский Комсомолец вчера в 18:06
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 23 апреля в 10:12