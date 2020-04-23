23 апреля состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были озвучены критерии отбора в еврокубки на сезон-2020/21. УЕФА призывает лиги приложить максимум усилий для завершения национальных чемпионатов-2019/20, чтобы участники еврокубков определились по спортивному принципу.

УЕФА определил критерии отбора в еврокубки на следующий сезон

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