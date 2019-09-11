Лига чемпионов
Евро-футбол.руУЕФА определился с названием для третьего еврокубкового турнира
Стало известно название третьего еврокубкового турнира, который должен стартовать с сезона-2021/22. По информации Bild турнир получил название «Лига конференций». В нём примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 23:47, Вашингтон
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК 21:01
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru 21:35
Общество
Синоптики рассказали, когда в столице закончится летнее тепло
Выходные в Москве могут быть дождливыми. Метеорологи заявили, что пока антициклон удерживает теплую погоду в столице.
Газета.Ru вчера в 11:58
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru 09 сентября в 16:01
Здоровье
Мужчины гораздо чаще болеют гемофилией
Авторы исследования полагают, что сегодня в мире от гемофилии страдает 1,25 млн мужчин, а это в три раза больше цифры в 400 тыс пациентов, которая звучала до этого.
MedikForum.ru 08:25
Армия и оружие
Российские и сирийские радары активно глушат
Российские и сирийские радары глушат системами РЭБ.
Avia.pro 19:52
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Здоровье
Глава Приамурья: «Необходимо помочь тем, кто потерял скот из-за АЧС»
Глава Амурской области Василий Орлов накануне побывал в Гродеково, где ведутся работы по ликвидации АЧС.
ИА Порт Амур 21:28
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Экономика
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК 23:32
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° 19:49
Гаджеты
В России появился новый бренд дешевых телевизоров
Газета DAILY 16:52
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском 21:00
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Гаджеты
Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
iXBT.com вчера в 14:43
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 10:16
Авто
General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей
Концерн General Motors объявил о масштабном отзыве пикапов и автомобилей сегмента SUV из-за проблем с вакуумным насосом тормозов, которые уже привели к 113 дорожно-транспортным происшествиям, и в 13 из них люди получили травмы.
Российская газета 11:13
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости 18:26
Шоу-бизнес
Стало известно, кого пригласила на свою свадьбу Ксения Собчак
На банкете, приуроченном к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, соберётся почти 300 гостей, пишет "Комсомольская правда".
Life.ru 22:57
Авто
Geely рассекретила название необычного кроссовера на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили 05:32
Происшествия
Применившие слезоточивый газ против полиции задержаны в Улан-Удэ
В Улан-Удэ задержаны 17 человек, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции с использованием слезоточивого газа.
Ридус 17:55
Футбол
Мэр Парижа призвала Неймара помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов
Мэр Парижа Анн Идальго надеется, что Неймар поможет «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.
Спорт-Экспресс 21:59
Экономика
Инвесторы и РФПИ закрыли сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi
Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)и Mubadala Investment Company (ОАЭ) закрыл сделку по вложениям в онлайн-кинотеатр Ivi, сообщил ТАСС генеральный директор сервиса Олег Туманов.
Коммерсантъ 18:09
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Наука
Немцы разработали аэротакси с центробежными вентиляторами
Немецкий стартап Jetcopter разработал проект одноименного аэротакси с вертикальными взлетом и посадкой, в котором для создания подъемной силы будут использоваться центробежные вентиляторы с поворотными соплами.
N+1 07:17
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Экономика
Набсовет АЛРОСА заочно одобрил ликвидацию «дочки» в якутской Нюрбе
Наблюдательный совет компании АЛРОСА заочно одобрил 10 сентября прекращение участия в уставном капитале «дочки» «АЛРОСА-Нюрба» путём добровольной её ликвидации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:33