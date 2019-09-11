Стало известно название третьего еврокубкового турнира, который должен стартовать с сезона-2021/22. По информации Bild турнир получил название «Лига конференций». В нём примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп.

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УЕФА определился с названием для третьего еврокубкового турнира

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