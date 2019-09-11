Лига чемпионов
Накануне.RuUEFA определился с названием для третьего еврокубкового турнира
Третий еврокубковый турнир, вероятно, получит название Лига конференций, об этом сообщает издание Bild. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) намерен внедрить ещё один еврокубковый турнир помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы. Стартовать он должен начиная с сезона-2021/22.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Экономика
Силуанов пообещал сокращать количество чиновников
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников.
ТАСС 04:01
Экономика
ЕС намерен ввести новые налоги в энергетике
Евросоюз изучает вопрос введения новых налогов, стимулирующих переход к низкоуглеродной энергетике, несмотря на риски социальных протестов, аналогичных движению "желтых жилетов".
ТАСС 02:25
Политика
Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Театры
В Екатеринбурге на сцене театра юного зрителя показали изнасилование
В рамках фестиваля «Реальный театр» в ТЮЗе в Екатеринбурге прошел показ постановки «Ревизор» в современной интерпретации, оказалось, что на сцене находятся голые мужчины и женщины, пишет 66.ру.
ТагилСити.ру 03:39
Политика
«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Армия и оружие
США сообщили о сошедшем с орбиты российском военном спутнике
Российский военный спутник-инспектор «Космос-2521» сошел с орбиты Земли, сообщили ВВС США.
Взгляд.ру 04:33
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Политика
Франция предложила создать государственную цифровую валюту в ЕС
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил создать собственную государственную цифровую волюту в Евросоюзе.
Газета.Ru 04:25
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город
По словам главы административной области, населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно направляться 10 тысяч евро.
Телеканал 360° вчера в 03:14
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Интерфакс вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала лишние килограммы веса
Подписчики артистки заметили, что в отпуске на Гавайях она набрала несколько лишних килограммов веса.
Bimru.ru вчера в 22:33
Экономика
Чубайс отказался считать себя младореформатором
Бывшие младореформаторы в современной России становятся консерваторами.
REGNUM 04:04
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Политика
Порошенко позавидовал Зеленскому и напросился на свадьбу
Экс-президент Украины Петр Порошенко напросился на свадьбу одного из освобожденных в рамках обмена между Россией и Украиной моряков после того, как тот пригласил на свадьбу действующего главу государства Владимира Зеленского.
Lenta.ru 03:04
Космос
В снегах Антарктики нашли пыль сверхновых звёзд
Место отбора проб было выбрано с учётом наименьшего количества земной пыли и это позволило получить неожиданные результаты, сообщает Physical Review Letters.
Популярная механика 09 сентября в 08:02
Политика
Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружили в МО «Озеро Долгое»
Днем 11 сентября наблюдатели перед пересчетом обнаружили вскрытые резервные пачки с бюллетенями в МО «Озеро Долгое», сообщил кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин.
МР7.ру вчера в 09:56
Политика
Парламент Украины досрочно прекратил полномочия ЦИК
Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии, такое решение поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 300 голосов.
РИА Новости 04:29
Музыка
Noize MC высмеял Шнурова в стихах
Noize MC (Иван Алексеев) в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.
Piter.tv 03:11
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета 02:50
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Политика
В Госдуме оценили решение суда ЕС по трубопроводу OPAL
Решение Европейского суда, обязывающее «Газпром» ограничить поставки топлива по газопроводу OPAL (одна из двух сухопутных веток российско-германского трубопровода «Северный поток» с мощностью 36,5 млрд куб. м в год) до 50%, противоречит целям и задачам Евросоюза в области энергообеспечения.
Известия вчера в 18:55
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Происшествия
Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
Мировой суд Ленинского района Томска вернул прокурору дело в отношении подростка, который ударил по машине, задавившей его щенка, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК.
РИА Новости вчера в 07:53
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.
Национальная служба новостей вчера в 10:34
Происшествия
На трассе А-107 в Подмосковье обрушился пешеходный мост
Пешеходный мост обрушился на трассе А-107 в Московской области, что привело к перекрытию движения на автодороге.
ТАСС 02:06
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском вчера в 10:38
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32