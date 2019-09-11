Третий еврокубковый турнир, вероятно, получит название Лига конференций, об этом сообщает издание Bild. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) намерен внедрить ещё один еврокубковый турнир помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы. Стартовать он должен начиная с сезона-2021/22.

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UEFA определился с названием для третьего еврокубкового турнира

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