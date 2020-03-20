Коронавирус

Вести.RuВести.RuУЕФА ошибся: решения по названию Евро-2020 еще нет

Напомним, что 17 марта УЕФА сообщило о том, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 года из-за пандемии коронавируса. Изначально турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Но теперь Евро обрело новые даты — с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в «Твиттере»
 сообщил, что окончательное решение о названии чемпионата Европы — 2020 ещё не принято.
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Sports.ru14:57

УЕФА по ошибке сообщил, что Евро-2020 не будет переименован. Окончательное решение еще не принято

Sport24.ru14:49
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