с чего всё началось

Напомним, что 17 марта УЕФА сообщило о том, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 года из-за пандемии коронавируса. Изначально турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Но теперь Евро обрело новые даты — с 11 июня по 11 июля 2021 года.

УЕФА ошибся: решения по названию Евро-2020 еще нет

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Политика Реплика Ганапольского: Памфилова себя уже не контролирует По вашему призыву и с вашим согласием и с вашими пинками, граждане пойдут хватать короновирус на избирательные участки, голосуя за ничто! - потому что всё уже легитимно, то есть решено.

Единоборства Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.

Гаджеты Nokia представила смартфоны Nokia 5.3, Nokia 1.3 и Nokia 5310 Компания HMD Global, выпускающая смартфоны Nokia, представила три новых модели — Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, также за счет модели 5310 была обновлена линейка Originals, анонсирован и новый сервис глобального роуминга данных HMD Connect Nokia 8.3 5G — первый 5G-смартфон под брендом Nokia, предназначенный для работы в сетях 5G по всему миру.

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Общество Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса Множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль, известном своими горнолыжными курортами, пишет Der Spiegel.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.