Коронавирус
Вести.RuУЕФА ошибся: решения по названию Евро-2020 еще нет
Напомним, что 17 марта УЕФА сообщило о том, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 года из-за пандемии коронавируса. Изначально турнир должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Но теперь Евро обрело новые даты — с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в «Твиттере» сообщил, что окончательное решение о названии чемпионата Европы — 2020 ещё не принято.Чемпионат14:59
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Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом
ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
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Политика
Реплика Ганапольского: Памфилова себя уже не контролирует
По вашему призыву и с вашим согласием и с вашими пинками, граждане пойдут хватать короновирус на избирательные участки, голосуя за ничто! - потому что всё уже легитимно, то есть решено.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
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Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
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В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
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Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
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Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Общество
Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса
Множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль, известном своими горнолыжными курортами, пишет Der Spiegel.
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Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Спорт
Брянский лыжник Большунов рассказал Урганту о своих тренировках
Гостем популярной передачи «Вечерний Ургант» стал брянский лыжник Александр Большунов.
Культура
Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии
20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Космос
Учеными смоделирован взрыв сверхгиганта Бетельгейзе
Политика
Лидеры России и Китая по телефону обсудили борьбу с коронавирусом
Игры
В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
Космос
В Красноярске готовятся запустить первую частную ракету
Происшествия
В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Авто
Nissan запатентовал в России название совершенно нового кроссовера
Японский бренд зарегистрировал в России новый товарный знак — название свежего кроссовера Nissan Ariya, дебютировавшего на Токийском автосалоне в октябре 2019 года.