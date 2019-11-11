В УЕФА прокомментировали инцидент, произошедший в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо» (1:0). Во втором тайме болельщики начали оскорблять полузащитника «горняков» Тайсона на расовой почве.

УЕФА осудил проявления расизма в матче «Шахтёра» с киевским «Динамо»

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