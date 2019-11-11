Футбол
ProstoProSportВ УЕФА осудили проявление расизма на матче «Шахтера» и «Динамо»
В УЕФА прокомментировали ситуацию с проявлением расизма на игре УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо», передает PБК. Организация осудила любое проявление дискриминации на футбольном поле, в том числе расизма. В УЕФА борьба с этими инцидентами считают одной из главных задач.
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УЕФА осудил проявление расизм в отношении Тайсона на матче чемпионата Украины
Спорт-Экспрессвчера в 08:18
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:37, Вашингтон
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Происшествия
На трассе в Красноярском крае в ДТП вновь попал пассажирский автобус
На трассе в Красноярском крае сегодня, 12 ноября, в ДТП попал пассажирский автобус, который следовал по маршруту Шарыпово-Назарово-Красноярск.
Городские новости. Красноярск 01:42
Политика
Моралес отправился из Боливии в Мексику
Экс-президент Боливии Эво Моралес, который подал в отставку, самолетом мексиканских ВВС вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.
Российская газета 00:12
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Общество
Сбербанк начал тестировать сервис доставки карт на дом
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу
Инцидент произошел во время съемок новогоднего шоу. Отмечается, что украинский исполнитель побледнел и был вынужден менять костюмы.
РИА Новости вчера в 19:31
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия вчера в 00:42
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
Армия и оружие
ВСУ получили первые сто ракет для РСЗО «Ольха»
Rusvesna.su 00:25
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском 10 ноября в 09:12
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Авто
Названы цены Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru вчера в 07:15
Общество
КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров
Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
REGNUM 01:20
Общество
WhatsApp начал блокировать пользователей навечно
Обладатели первых заблокированных навечно аккаунтов, обратившись в службу техподдержки мессенджера, рассказывают, что в восстановлении доступа в вотсап им отказали, ссылаясь на нарушение правил приложения.
НТР вчера в 23:36
Общество
На горе в Якутии нашли записку отца, оставленную дочери 30 лет назад
В Якутии на горе Муус-Хайа нашли записку отца, которая была написана 9 августа 1990 года.
РЕН ТВ вчера в 09:39
Общество
В ОНФ заявили о невыполнении поручений Путина в Приангарье
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщили о невыполнении поручений президента России Владимира Путина по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Известия 01:05
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 09 ноября в 05:31
Политика
США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ
Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
ФАН вчера в 18:58
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 09 ноября в 00:38
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском вчера в 18:45
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46