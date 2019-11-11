В УЕФА прокомментировали ситуацию с проявлением расизма на игре УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо», передает PБК. Организация осудила любое проявление дискриминации на футбольном поле, в том числе расизма. В УЕФА борьба с этими инцидентами считают одной из главных задач.

В УЕФА осудили проявление расизма на матче «Шахтера» и «Динамо»

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