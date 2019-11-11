Футбол
РБКУЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осуждает любое проявление дискриминации, в том числе расизма. Такое заявление передал УЕФА в РБК, в связи с инцидентом между болельщиками и футболистом «Шахтера» Тайсоном.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
RT на русском 12:42
Политика
На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
РИА Новости 06:12
Шоу-бизнес
На Мадонну подали в суд за опоздание на собственный концерт
Американец Нейт Холландер подал иск в суд Майми-Дейд. Он недоволен тем, что концерт Мадонны перенесли на два часа.
Вести.Ru 08:55
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
News.ru вчера в 19:02
Происшествия
Актер Огурцов стал фигурантом дела в отношении экс-начальника ЦСКА
Актер Алексей Огурцов допрошен следствием в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей.
ТАСС 11:00
Политика
Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок
Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.
Милосердие.ru 07:13
Политика
Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине.
Вести.Ru 12:03
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 12:11
Общество
Глушаков намерен взыскать с бывшей жены более 200 млн рублей
Сергей Жорин, адвокат бывшей жены футболиста «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал информацию об иске спортсмена к экс-супруге.
RT на русском 10:57
Экономика
«Норникель» может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 604,09 рубля на акцию
Совет директоров ГМК "Норникель" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 604,09 руб. на одну обыкновенную акцию (около $9,48 по курсу ЦБ РФ на 11.11.2019).
Finam.Ru 10:09
Космос
Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
REGNUM 10:29
Политика
Украина назвала условие прекращения «войны за Крым»
Фактическое состояние войны между Россией и Украиной завершится только после возврата оккупированных территорий, в частности Крыма, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Lenta.ru 12:05
Происшествия
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
Газета.Ru 01:37
Хоккей
Сборной России Кубок Карьяла не удался
Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев — они смотрелись, старались, не соглашались со счётом на табло.
News.ru 05:07
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Коммерсантъ 11:33
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти снизились на 4%
Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.
Коммерсантъ 03:50
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте
Российскую предпринимательницу Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.
Газета.Ru 12:44
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Политика
«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
Infox.ru 03:41
Здоровье
В Минздраве РФ озвучили смертельную дозу водки
Жители России потребляют алкоголь неравномерно и в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки.
Известия 10:32
Политика
Прокуратура Польши отозвала ходатайство об аресте националиста Мазура
«Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — заявила она.
Известия вчера в 10:02
Происшествия
В Пензе скончалась одна из пассажирок машины, напоровшейся на штырь
В результате через лобовое стекло машины в салон прошел длинный металлический штырь.
ПензаИнформ 10:28
Футбол
Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча с «Краснодаром»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк получил травму в матче 16-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1). У него диагностировано сотрясение головного мозга в результате столкновения с форвардом «быков» Ари.
Спорт-Экспресс вчера в 15:22
Футбол
Зарплата Слуцкого в «Витессе» составляет около 1 млн евро в год
Ранее Слуцкий заявлял, что зарабатывает в "Витессе" в пять раз меньше, чем в ЦСКА.
Soccer.ru 09:46