Футбол

РБКРБКУЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осуждает любое проявление дискриминации, в том числе расизма. Такое заявление передал УЕФА в РБК, в связи с инцидентом между болельщиками и футболистом «Шахтера» Тайсоном.
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УЕФА осудил проявление расизм в отношении Тайсона на матче чемпионата Украины

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УЕФА осудил проявления расизма в матче «Шахтёра» с киевским «Динамо»

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УЕФА осудил проявления расизма в матче чемпионата Украины

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УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине

РБК08:00
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:51, Ашберн
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