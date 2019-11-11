Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осуждает любое проявление дискриминации, в том числе расизма. Такое заявление передал УЕФА в РБК, в связи с инцидентом между болельщиками и футболистом «Шахтера» Тайсоном.

УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине

Политика Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими» Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».

Политика На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес На Мадонну подали в суд за опоздание на собственный концерт Американец Нейт Холландер подал иск в суд Майми-Дейд. Он недоволен тем, что концерт Мадонны перенесли на два часа.

Политика Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.

Политика Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.

Шоу-бизнес Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.

Происшествия Актер Огурцов стал фигурантом дела в отношении экс-начальника ЦСКА Актер Алексей Огурцов допрошен следствием в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей.

Политика Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок Лишь трое из членов российского правительства сделали в этом сезоне прививку от гриппа.

Политика Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Энергетика «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7% Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Общество Глушаков намерен взыскать с бывшей жены более 200 млн рублей Сергей Жорин, адвокат бывшей жены футболиста «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал информацию об иске спортсмена к экс-супруге.

Экономика «Норникель» может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 604,09 рубля на акцию Совет директоров ГМК "Норникель" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 604,09 руб. на одну обыкновенную акцию (около $9,48 по курсу ЦБ РФ на 11.11.2019).

Космос Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Политика Украина назвала условие прекращения «войны за Крым» Фактическое состояние войны между Россией и Украиной завершится только после возврата оккупированных территорий, в частности Крыма, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Происшествия В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.

Хоккей Сборной России Кубок Карьяла не удался Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев — они смотрелись, старались, не соглашались со счётом на табло.

Теннис Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Энергетика Доходы России от экспорта нефти снизились на 4% Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Общество Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте Российскую предпринимательницу Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Политика «Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.

Здоровье В Минздраве РФ озвучили смертельную дозу водки Жители России потребляют алкоголь неравномерно и в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки.

Политика Прокуратура Польши отозвала ходатайство об аресте националиста Мазура «Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — заявила она.

Происшествия В Пензе скончалась одна из пассажирок машины, напоровшейся на штырь В результате через лобовое стекло машины в салон прошел длинный металлический штырь.