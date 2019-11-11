Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осуждает любое проявление дискриминации, в том числе расизма. Такое заявление передал УЕФА в РБК, в связи с инцидентом между болельщиками и футболистом «Шахтера» Тайсоном.

УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине

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