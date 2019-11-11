Футбол

РБКРБКУЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осуждает любое проявление дискриминации, в том числе расизма. Такое заявление передал УЕФА в РБК, в связи с инцидентом между болельщиками и футболистом «Шахтера» Тайсоном.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

УЕФА осудил проявление расизм в отношении Тайсона на матче чемпионата Украины

Спорт-Экспресс08:18

УЕФА осудил проявления расизма в матче «Шахтёра» с киевским «Динамо»

Чемпионат08:27

УЕФА осудил расистские выкрики болельщиков киевского «Динамо» в адрес игрока «Шахтера» Тайсона

Sport24.ru08:30

УЕФА осудил проявление расизма в матче чемпионата Украины

Газета.Ru08:55

В УЕФА осудили проявление расизма на матче «Шахтера» и «Динамо»

ProstoProSport08:29

УЕФА осудил проявления расизма в матче чемпионата Украины

РИА Новости09:01

УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине

РБК08:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 18:56, Ашберн
Политика

Мексика предоставила Моралесу политическое убежище

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
РИА Новости 16:49
Энергетика

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 13:25
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Убивший аспирантку доцент Соколов рассказал о своем состоянии

Известия 17:46
Происшествия

На заводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

Газета.Ru 14:19
Общество

Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом»

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».
Известия вчера в 19:50
Экономика

Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13
Происшествия

Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

Интерфакс 05:26
Технологии

WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей

Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Шоу-бизнес

Ляшко станцевал на концерте королевы русского шансона в Киеве

Украина.ру 04:02
Общество

Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке

Коммерсантъ 07:13
Политика

Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Коммерсантъ 13:01
Политика

МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате

Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:55
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Теннис

Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
Vprognoze.ru 13:44
Здоровье

Специалисты рассказали, чем опасно крафтовое пиво

Вечерний курьер 07:53
Политика

Чечня и Ингушетия оказались в лидерах среди регионов по уровню доверия

Чечня вошла наряду с Крымом, Брянской и Липецкой областями в число лидеров по уровню доверия президенту, пишет РБК со ссылкой на источники во внутриполитическом блоке Кремля.
REGNUM 01:08
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy S10 обзавелись функциями Galaxy Note10

3DNews 06:41
Политика

Зеленского погубят «любимые друзья», заявил украинский миллионер

В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья", – отметил Пальчевский.
РИА Новости 16:49
Политика

Путин объяснил сокращение расходов на оборону России

Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.
Lenta.ru 05:24
Шоу-бизнес

Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру вчера в 05:25
Происшествия

В Уфе воспитательница утонула в бассейне детсада

В одном из детсадов Уфы утонула 50-летняя воспитательница.
Росбалт 10:44
Общество

НАБУ задержало бывших и действующих работников Нацбанка

Антикоррупционное бюро Украины задержало бывших и действующих должностных лиц Национального банка по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен (49 миллионов долларов ред) стабилизационного кредита для VAB банк, выданного в 2014 году, сообщила пресс-служба бюро.
РИА Новости 16:45
Происшествия

Молодой сахалинец погиб в Анивском районе

Молодой человек не справился с управлением, трактор опрокинулся.
АСТВ 18:14
Армия и оружие

Террористы атаковали самолеты ВКС России над Идлибом

По словам экспертов Avia.pro, если сведения источников соответствует действительности, то активная операция по штурму террористов в Латакии и Идлибе может серьезно усложниться.
ГЛАС.RU 09:04
Экономика

Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ 16:35
Политика

Депутат бундестага считает Крым российским

Депутат бундестага Антон Фризен ( партия "Альтернатива для Германии") заявил, что Крым являлся и является российским, и никакие санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не повлияют на его статус.
Krym.News вчера в 23:40
Здоровье

В правительстве Башкирии признали проблему записи к врачам

Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров сообщил, что в республике по-прежнему существует проблема записи к медицинским специалистам.
Горобзор.ру 01:43
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат УкраиныБольше новостей по теме
Главное