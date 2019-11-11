Футбол
РБКУЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осуждает любое проявление дискриминации, в том числе расизма. Такое заявление передал УЕФА в РБК, в связи с инцидентом между болельщиками и футболистом «Шахтера» Тайсоном.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
Общество
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.
РИА Новости 09:21
Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
News.ru вчера в 03:28
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания вчера в 03:32
Политика
На Украине назвали первый шаг к возвращению Донбасса
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо считает, что первым шагом к реинтеграции Донбасса должно стать упрощение пересечения линии разграничения.
Lenta.ru 09:22
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Политика
На Украине сообщили об окончании разведения сил в районе Петровского
Московский Комсомолец 08:08
Технологии
Энтузиасты готовят мод для кооперативного прохождения одиночной кампании Crysis
Игромания.ру 08:32
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Наука
Употребление кофе снижает риск развития рака печени
Как стало известно 15-news.ru, у кофеманов в два раза снижается риск появления рака печени.
15-news.ru 08 ноября в 11:39
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» лучшим фильмом 2019 года
Победителем американской кинопремии People's Choice Awards в категории "Фильм 2019 года" стала картина "Мстители: Финал".
Москва 24 08:51
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru 06:35
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Общество
Песков: при строительстве Восточного было похищено 11 млрд рублей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время строительства космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них возвращено 3,5 млрд.
RT на русском 07:15
Армия и оружие
В Крыму скоро стартует строительство новой РЛС «Воронеж»
Как сообщает генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении(СПРН) Сергей Боев, в ближайшее время на полуострове Крым стартует постройка нового радара «Воронеж».
ГЛАС.RU 09 ноября в 04:23
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа.
Lenta.ru 06:49
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 09 ноября в 00:38
Авто
УАЗ Патриот и его автомат: отвечаем на ваши вопросы
Разумеется, через него никакие вибрации от коробки не передаются. И вибронагруженность у гидромеханической коробки меньше, чем у механики.
За рулем 08:43
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру 08 ноября в 13:31
Происшествия
В Петербурге завели дело после отравления сотрудников «Ленты»
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после отравления сотрудников ООО "Лента", сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:31
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Ведомости 03:16
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 07:00
Происшествия
Пропавших охотников нашли мертвыми в Новосибирской области
НДН.инфо вчера в 10:21
Экономика
За самозанятыми начинают следить
Дмитрий Медведев поручил не допустить межрегиональную миграцию бизнеса из-за налога на самозанятых.
ИА Клерк.Ру 08:13
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Коммерсантъ 07:13
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Культура
В Ледовом дворце начался «Золотой граммофон»
Невские Новости вчера в 11:00
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40