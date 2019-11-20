с чего всё началось

UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии. Эксперты Союза европейских футбольных ассоциаций выявили нарушения во время матча с россиянами в отборочном турнире Евро-2020. Об этом сообщили в пресс-службе UEFA.

UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией

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