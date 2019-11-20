Футбол
Свободная ПрессаУЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией. Причиной стало нарушение регламента соревнования со стороны «красных дьяволов».
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В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Газета.Ruвчера в 13:58
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Бельгии грозят санкции от УЕФА за то, что Боята вышел под чужой фамилией в матче с Россией
Sport24.ruвчера в 14:29
УЕФА открыл дело против Бельгии из-за неправильной футболки Бояты в игре с Россией
Sports.ruвчера в 14:00
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