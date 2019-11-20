Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаУЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией. Причиной стало нарушение регламента соревнования со стороны «красных дьяволов».
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В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте
 Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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