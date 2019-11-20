Футбол
REGNUMУЕФА инициировал дисциплинарное дело против сборной Бельгии
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против национальной сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Экономика
Американский экономист шокировал российских либералов
Американский экономист, журналист Forbes Кеннет Рапоза до глубины души расстроил российских либералов, которые постоянно заявляют, что экономика России разваливается.
Футбол
Агент Ибрагимовича ведет переговоры с «Миланом»
Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола ведет переговоры с итальянским клубом "Милан".
Политика
Переданные Россией Украине корабли прибыли в Очаков
Корреспондент украинского "Пятого канала" сообщила в прямом эфире, что все три переданные Россией Украине корабля, ранее задержанные у Керченского пролива, прибыли в военную гавань Очакова в Николаевской области.
Футбол
Юный защитник «Аякса» удивил болельщиков своими габаритами
14-летний защитник амстердамского «Аякса» Дэвид Исмон поразил футбольный мир своим ростом.
Армия и оружие
National Interest высоко оценил новый российский автомат
Американский журнал National Interest признал высокий уровень новой вариации крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, охарактеризовав его «внушающим ужас на поля боя».
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Хоккей
Овечкин вновь собрался на Олимпиаду
На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.
Политика
США пригрозили «Северному потоку-2» задержкой
Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Здоровье
Терапевт рассказала, как нормализовать давление без лекарств
Чтобы снизить давление следует понимать, какие продукты могут провоцировать его скачки.
Наука
Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Общество
Россиян захотели штрафовать за шум ночью
Совет Федерации предложил включить в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за шум в ночное время.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Общество
В России согласована схема продажи красивых госномеров
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Экономика
Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года
Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".
Общество
Черная пятница: 22 ноября цены на медсправки вырастут в 2-2,5 раза
Цены на общее медицинское заключение, необходимое для выдачи прав, выросли за счет повышения стоимости справок из нарко- и психоневрологических диспансеров, которые теперь вынуждены проводить более тщательные и дорогостоящие обследования клиентов в связи со вступающим в силу приказом Минздрава.
Общество
На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Футбол
Почеттино уволен из «Тоттенхэма»
Лондонский "Тоттенхэм" сообщил об увольнении Маурицио Почеттино с посла главного тренера команды.
Теннис
Сборная Испании обошла Россию и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса
Сегодня, 20 ноября испанец Рафаэль Надаль принес очередную победу в копилку национальной команды, которая ведет борьбу на Кубке Дэвиса.
Транспорт
Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, которые свяжут столицу с областью, сообщила пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
В Ливии армия Хафтара сбила итальянский беспилотник
Происшествия
Арестован замглавы Бийска по строительству
По данным СМИ, заместителя главы Бийска по строительству взяли под арест.