Футбол

REGNUMREGNUMУЕФА инициировал дисциплинарное дело против сборной Бельгии

В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против национальной сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
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