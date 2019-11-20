В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против национальной сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Общество Россиян захотели штрафовать за шум ночью Совет Федерации предложил включить в Кодекс России об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за шум в ночное время.

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