УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба УЕФА, бельгийская сторона обвиняется по двум эпизодам.

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УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге

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