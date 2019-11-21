Футбол
Российская газетаУЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба УЕФА, бельгийская сторона обвиняется по двум эпизодам.
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Здоровье
Первую пересадку сердца детям могут сделать в Петербурге
Петербург может стать первым регионом России, где будут делать пересадку сердца детям.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Происшествия
Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков
В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка».
Экономика
Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа
Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
Происшествия
На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме
В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Кино
Кристиан Бэйл объяснил, почему не вышел четвертый фильм о Бэтмене
Американский актер Кристиан Бэйл, исполнявший роль Бэтмена, рассказал о причинах, по которым режиссер Кристофер Нолан не снял четвертый фильм о герое комиксов.
Наука
Ученые на XFEL впервые наблюдали за жизнью белков в реальном времени
Ученые на установке EuXFEL — Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах — впервые смогли наблюдать в реальном времени, как меняется структура белков, и сняли первый в истории молекулярный фильм.
Политика
В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным
Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
Теннис
Надаль принёс Испании победу в группе и выход в плей-офф Кубка Дэвиса
Испанский теннисист первая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал уверенную победу в матче Кубка Дэвиса с командой Хорватии.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин откроет в четверг движение по первым маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД), сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Политика
Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР
Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Футбол
Александр Медведев рассказал о трансферах «Зенита»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью нашей радиостанции рассказал о вогзможных трансферах.
Здоровье
В России исследуют медицинскую марихуану
Армия и оружие
«Он просто исчез со всех радаров»: На том берегу Атлантики потеряли российский «шпионский» корабль - СМИ
На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых - военные.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Фигурное катание
Трусова обратилась к фанатам после победы на этапе в Москве
Чемпионка России-2019, победительница этапа Гран-при в Москве Александра Трусова опубликовала в своем Instagram новые фотографии.
Общество
Российский участник Детского Евровидения госпитализирован
Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
Наука
Ученые назвали главную причину возникновения рака
Общество
СМИ сообщили о выводе более $800 млн через офшорные счета Абызова
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Политика
Власти Канады утвердили нового главу МИДа
Премьер Джастин Трюдо представил его генерал-губернатору страны Жюли Пейетт во время принятия присяги сформированного им нового правительства.
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Шоу-бизнес
Юрия Соломина госпитализировали
Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин доставлен в одну из столичных клиник.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Авто
Kia представит новый компактный кроссовер в Лос-Анджелесе
Открытие автосалона состоится 20 ноября, но корейский концерн "до последнего" не публиковал тизер своей премьеры.
Футбол
Экс-футболист Коке арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками
Бывший футболист испанской "Малаги" и французского "Марселя" Коке был арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками.