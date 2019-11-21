Футбол

Российская газетаРоссийская газетаУЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба УЕФА, бельгийская сторона обвиняется по двум эпизодам.
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