Футбол
Красная веснаПосле матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации. Расследование ведется по двум нарушениям. Первым пунктом обвинения является поздний выход сборной Бельгии на поле.
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с чего всё началось
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Газета.Ruвчера в 13:58
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Бельгии грозят санкции от УЕФА за то, что Боята вышел под чужой фамилией в матче с Россией
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