с чего всё началось

Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации. Расследование ведется по двум нарушениям. Первым пунктом обвинения является поздний выход сборной Бельгии на поле.

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После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии

Общество Власти США потребовали от двух вузов отчитаться о контактах с Россией Министерство образования США потребовало от двух ведущих вузов страны отчитаться о контактах с властями России, Китая, Катара и Саудовской Аравии, говорится в документе (.pdf), на который обратил внимание РБК.

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Политика США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2» Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.

Политика Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.

Общество МЧС объявило экстренное предупреждение из-за усиления ветра на Кубани Во второй половине ночи 21 ноября прогнозируется усиление ветра до 25-30 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Общество Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.

Экономика Forbes составил рейтинг топ-менеджеров с самым дорогим пакетом акций Два представителя "Сибура" сохранили первые места в рейтинге директоров - держателей самых дорогих пакетов акций собственных компаний, составленном журналом Forbes.

Политика Половина россиян считают, что партия власти должна меняться Половина россиян (51%) говорят, что партия власти должна периодически меняться, сказано в исследовании ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего», с которым ознакомились «Ведомости».

Общество В МВД хотят ужесточить правила прохождения медкомиссий водителями Отмечается, что передавать данные о заключениях и аннулировании справок обяжут и государственные, и частные медицинские организации.

Общество В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.

Армия и оружие Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.

Экономика Путин заявил об исторически низкой безработице в России Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы.

Технологии Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.

Экономика Московские инвесторы могут получить новую льготу Налоговый вычет в размере 12,5% получат организации, обладающие статусом московского инвестора первой категории, в размере 8% — организации со статусом московского инвестора второй категории, говорится в документе.

Наука Медитацию с электростимуляцией испытали на людях Для тестирования новой технологии ученые провели испытания на 31 человеке, каждый из которых мог самостоятельно управлять устройством для электрической стимуляции мозга до двух раз в день во время практики медитации.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.