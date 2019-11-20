Футбол

ИзвестияИзвестияУЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

После перерыва матча Боята вышел в футболке своего партнера по команде Миши Бачуайи. Он успел сыграть в чужой футболке несколько минут, после чего сменил майку на свою. Также УЕФА открыл дело против RBFA из-за позднего выхода бельгийской команды на поле.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте
 Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru13:58

Подробнее о событии

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

Чемпионат13:46

УЕФА даст оценку эпизоду с выходом игрока сборной Бельгии в чужой футболке

РИА Новости13:05

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

Спорт-Экспресс14:35

УЕФА открыл дело против Бельгии из-за неправильной футболки Бояты в игре с Россией

Sports.ru14:00

УЕФА грозит Бельгии санкциями за проступок во время матча с Россией

Sport.ru15:14

Бельгии грозят санкции от УЕФА за то, что Боята вышел под чужой фамилией в матче с Россией

Sport24.ru14:29

В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией

Газета.Ru13:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Общество

Путин желает увеличить реальные доходы россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:59
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ru 21:16
Экономика

В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк вернётся к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские и внутрибанковские переводы, передаёт РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.
RT на русском 05:23
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развесить с Анастасии Заворотнюк является ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости 15:32
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Взгляд.ру вчера в 11:42
Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb 09:18
Транспорт

Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Известия 21:47
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

РИА Новости 16:56
Политика

МИД ответил Эстонии на территориальные претензии к России

Москва сожалеет, что руководство Эстонии продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, отметила Захарова.
Rambler News Service 12:11
Энергетика

Гендиректор польской компании PGNiG рассказал о переплатах «Газпрому»

По словам гендиректора компании Петра Возняка, с 2014 года PGNiG переплачивала около 1 млрд злотых ($256 млн) ежегодно.
Известия вчера в 12:10
Политика

Байден заявил, что Трамп и Россия не хотят видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джо Байден почерпнул из слушаний по импичменту президента Дональда Трампа сведения, касающиеся предстоящих президентских выборов.
Интерфакс 22:58
Гаджеты

Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
iXBT.com 05:57
Футбол

Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
Чемпионат 14:00
Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru 10:59
Транспорт

Медсправка на права: десять вопросов о новых правилах

Минздрав РФ утвердил новые правила прохождения медкомиссий для желающих получить, поменять или восстановить права.
Клопс 10:04
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine 18 ноября в 01:55
Авто

В Москве представили новый Toyota RAV4

Компания Toyota представила в Москве новое поколение RAV4.
Российская газета 11:28
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости вчера в 17:26
Транспорт

Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»

Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Комсомольская правда 06:23
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru 16:36
Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
REGNUM вчера в 19:29
Происшествия

Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор

Ридус 14:36
Происшествия

В Охотском море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

RT на русском 04:09
Футбол

Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Нева Спорт 20:00
Армия и оружие

Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат

Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Известия 20:39
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 14:16
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
МедиаПоток 18 ноября в 08:57
Футбол

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020.
Нева Спорт 15:35
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное