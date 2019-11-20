Футбол
ИзвестияУЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
После перерыва матча Боята вышел в футболке своего партнера по команде Миши Бачуайи. Он успел сыграть в чужой футболке несколько минут, после чего сменил майку на свою. Также УЕФА открыл дело против RBFA из-за позднего выхода бельгийской команды на поле.
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с чего всё началось
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Газета.Ru13:58
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