с чего всё началось

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело против национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в матче с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

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