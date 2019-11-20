Футбол

РБКРБКУЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело против национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в матче с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте
 Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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